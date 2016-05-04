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حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2016/5/4

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حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2016/5/4 حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2016/5/4
لبرج الثور:
>حظك لبرج الثور على الصعيد المهني:
>بعض التخبطات قد حدثت لابناء هذا البرج فى عملهم طوال الفترات السابقة، لكن كل ههذ الأمور ستحسم إلى صالحهم وسينتصرون فى كل التحديات التى سيدخلونها فى هذه الأيام، لكن يجب عليهم أن يكونوا أكثر هدوءاً حتى يتخطون هذه الفترة بنجاح .

حظك لبرج الثور على الصعيد العاطفى:
>بالنسبة للحياة العاطفية فعلى الرغم من مرورها ببعض التوترات إلا أنها ستكون فى أفضل حال فى هذه الأيام لذلك يجب أن يتمتع ابناء هذا البرج بحياتهم فى هذه الفترة.

حظك لبرج الثور على الصعيد الصحى:
>يجب أن يلتزموا بكل تعليمات الطبيب حتى لا يعرضون أنفسهم إلى مشاكل صحية كبرى هم فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>بعض التخبطات قد حدثت لابناء هذا البرج فى عملهم طوال الفترات السابقة، لكن كل ههذ الأمور ستحسم إلى صالحهم وسينتصرون فى كل التحديات التى سيدخلونها فى هذه الأيام، لكن يجب عليهم أن يكونوا أكثر هدوءا.

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مصر 365

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