برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:أحلامك هى مصدر كبير للإلهام لكنك تحتاج للمزيد من الحذر فى خطواتك العملية المقبلة ، حماسك يقودك لتقديم افكار و مشروعات مهمة فى مجال عملك ستنل إعجاب و استحسان الكثيرين .
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على الصعيد العاطفي:الحب هو ما يبعث النور فى حياتك ، علاقتك العاطفية فى تطور و تحسن مستمر فحافظ عليها ، و عامل شريكك بقدر من الاهتمام و الرومانسية .
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برج العقرب على الصعيد الصحي:ابتعد عن التوتر و العصبية الزائدة فأنت تستحق يوم هادئ ، إذا مارست بعض تمرينات اليوجا ستشعر بحالة مزاجية أفضل ، لا تهمل تناول "الفواكه" فهو يجعلك تتخلص تماما من حالة الأرق التى تصيبك.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقربيتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة على جميع المستويات ، فكن حكيم و لا تتسرع و فكر جيدا قبل أن تتخذ أى قرار و لا تستسلم لأى شعور سلبى ، عليك أن ترتب أوراقك بحذر .
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