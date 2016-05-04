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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

على الصعيد المهني:
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أحلامك هى مصدر كبير للإلهام لكنك تحتاج للمزيد من الحذر فى خطواتك العملية المقبلة ، حماسك يقودك لتقديم افكار و مشروعات مهمة فى مجال عملك ستنل إعجاب و استحسان الكثيرين .

على الصعيد العاطفي:
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الحب هو ما يبعث النور فى حياتك ، علاقتك العاطفية فى تطور و تحسن مستمر فحافظ عليها ، و عامل شريكك بقدر من الاهتمام و الرومانسية .

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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ابتعد عن التوتر و العصبية الزائدة فأنت تستحق يوم هادئ ، إذا مارست بعض تمرينات اليوجا ستشعر بحالة مزاجية أفضل ، لا تهمل تناول "الفواكه" فهو يجعلك تتخلص تماما من حالة الأرق التى تصيبك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة على جميع المستويات ، فكن حكيم و لا تتسرع و فكر جيدا قبل أن تتخذ أى قرار و لا تستسلم لأى شعور سلبى ، عليك أن ترتب أوراقك بحذر .
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مصر 365

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