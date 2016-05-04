حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2016/5/4

حظك اليوم لبرج الجدى :>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:>يتعرض هذا البرج إلى بعض المشاكل التى قد تعطل مسيرته فى العمل، لكن لا داعى للخوف أو التوتر، فهى مجرد سحابة سوداء ستمر مرور الكرام، والهدوء والسكينة ستكون أهم الأشياء التى يعتمدوا عليها حتى يخرجون من أى أزمة يمرون بها.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>الحب سيتوج حياتهم طوال الفترة القادمةن وسيكون من اهم الأشياء التى ستساعدهم على التخلص من مشاكلهم العملية، لذلك يجب أن يتخطوا أى خلاف فى الرأى قد يحدث حتى تسير المركب.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

>بالنسبة للحالة الصحية فستكون فى تصاعد كبير وستثبت التحاليل والأشعة أن حالتهم الصحية فى ارتفاع دائم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتعرض هذا البرج إلى بعض المشاكل التى قد تعطل مسيرته فى العمل، لكن لا داعى للخوف أو التوتر، فهى مجرد سحابة سوداء ستمر مرور الكرام، والهدوء والسكينة ستكون أهم الأشياء التى يعتمدوا عليه.