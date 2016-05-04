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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأربعاء 2016/5/4

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأربعاء 2016/5/4 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأربعاء 2016/5/4

لبرج الجوزاء:
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:


>تراجع بسيط سيشعر به ابناء هذا البرج فى حياتهم العملية، وسيكون نتجة لإجازة طويلة أو التعرض لوعكة صحية، لكن مع بعض التدريبات والتمارين سيعودون إلى مستواهم الطبيعى.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
>

الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهذا البرج فسيشعرون بتحسن كبير فى حياتهم بشكل عام، بسبب هذه المشاعر اللطيفة التى سيعيشونها طوال الفترات القادمة.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>

يجب أن يلتزم بالتعليمات الطبية حتى لا يعرض نفسه لمشاكل هو فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :
>

بطبيعته من أكثر الأبراج المتغيرة والتى لا يمكن ان تثبت على حال، وهكذا تنطبق هذه الصفة على عملهم، فربما يجدوا انفسهم فى القمة، وربما يتراجعون بشكل كبير.
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مصر 365

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