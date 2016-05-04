برج القوس حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

برج القوس على الصعيد المهني:>انت تعرف أهمية الوقت والعمل من أجل تحقيق أهدافك، وأنت بالفعل على الطريق الصحيح لا ينقصك سوى بعض الصبر كى لا تضيع كل ما بذلته من العمل الجاد. وضعك المالى مستقر لذا لن تكون خائفا من الناحية المالية وستتحلى بالشجاعة اللازمة للقرارات الجريئة.

على الصعيد العاطفي:

>أنت مشغول جدا بالالتزامات الاجتماعية اليوم، ومن المرجح أن تستغرق الزيارات والمناسبات العائلية معظم وقتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>رغم أنك تتمتع بصحة جيدة إلا أن قدرتك على التحمل تنخفض والقدرة على الإنجاز والخروج من السرير بالنسبة لك مهمة صعبة جدا.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تحب الناس الحقيقية والصادقة وهذا يجعلك على استعداد لخسارة اى شخص لو شككت فى صدقه هذا جيد ولكن تذكر ان الحياة ليست أبيض وأسود فقط.