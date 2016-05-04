حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 مايو 2016

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الأربعاء 2016/5/4

>حظك اليوم لبرج الجوزاء:

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

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برج الأسد حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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>حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 4/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 4/ 5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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برج القوس حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الميزان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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حظك اليوم برج الثور ليوم الأربعاء 2016/5/4

>حظك اليوم لبرج الثور:

>حظك لبرج الثور على الصعيد المهني:

حظك لبرج الثور على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الثور على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2016/5/4

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

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>تراجع بسيط سيشعر به أبناء هذا البرج فى حياتهم العملية، وسيكون نتجة لإجازة طويلة أو التعرض لوعكة صحية، لكن مع بعض التدريبات والتمارين سيعودون إلى مستواهم الطبيعى.الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهذا البرج فسيشعرون بتحسن كبير فى حياتهم بشكل عام، بسبب هذه المشاعر اللطيفة التى سيعيشونها طوال الفترات القادمة.يجب أن يلتزم بالتعليمات الطبية حتى لا يعرض نفسه لمشاكل هو فى غنى عنها.برج الجوزاء بطبيعته من أكثر الأبراج المتغيرة والتى لا يمكن ان تثبت على حال، وهكذا تنطبق هذه الصفة على عملهم، فربما يجدوا أنفسهم فى القمة، وربما يتراجعون بشكل كبير.>فى طريقك لتحقيق انجازا جديد فى العمل و هى الفرصة التى يمكن أن تؤدى إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة و غير متوقعة ، أبحث عن طرق استراتيجية للتعامل مع مديرك فلا تتأخر فى خوض التجربة و أبدأ خطة جديدة تدفعك للمقدمة .يضفى اليوم طابع الرومانسية عليك ، فعليك أن تتواصل مع شريكك فربما تصل علاقتكما لأفضل حال، وهى فرصة رائعة لتحسين المزاج و التواصل مع أصدقاء قدامى.لا تهمل العادات الصحية فى تناول الغذاء كونها من اساسيات الحياة ، و حاول أن تأخذ قسط كافى من النوم والراحة لتعود لنشاطك و حيويتك من جديد و ليتحسن مزاجك ايضا .يؤكد علماء الفلك أن لديك القدرة على توجيه أفكارك بعيدا عن الأوهام و الخيالات فأنت شخص واقعى ذو تفكير مميز ، فشخصيتك الساحرة قد تدفعك لتساعد الكثيرين و التعرف على آخرين جدد.>أحلامك هى مصدر كبير للإلهام لكنك تحتاج للمزيد من الحذر فى خطواتك العملية المقبلة ، حماسك يقودك لتقديم افكار و مشروعات مهمة فى مجال عملك ستنل إعجاب و استحسان الكثيرين .الحب هو ما يبعث النور فى حياتك ، علاقتك العاطفية فى تطور و تحسن مستمر فحافظ عليها ، و عامل شريكك بقدر من الاهتمام و الرومانسية .ابتعد عن التوتر و العصبية الزائدة فأنت تستحق يوم هادئ ، اذا مارست بعض تمرينات اليوجا ستشعر بحالة مزاجية أفضل ، لا تهمل تناول "الفواكه" فهو يجعلك تتخلص تماما من حالة الأرق التى تصيبك.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت السعيدة على جميع المستويات ، فكن حكيم و لا تتسرع و فكر جيدا قبل أن تتخذ أى قرار ولا تستسلم لأى شعور سلبى ، عليك أن ترتب أوراقك بحذر.>تتمتع بكامل طاقتك وقدرتك على تحقيق الاهداف المرجوة وعمل ثروة جيدة لنفسك واسرتك وستكون قادرا على الحصول على الكثير من المعرفة مما يساعدك على كسب المزيد من الوقت مقابل خدمة شخص ما.لديك جدول أعمال حافل شغلك طويلاً عن الحب والعلاقة العاطفية وكل مشاكلها مما يجعلك تنصدم فى الفترة المقبلة بالكثير من المشكلات التى لم تتخيل انها موجودة تحت السطح الهادئ للعلاقة .تشعر بالغضب وعدم التقدير فى الفترة الماضية وهذا يجعلك تخسر الكثير من صحتك لذا حان الوقت للاهتمام بنفسك ومنحها بعض الحب والاهتمام بنظامك الغذائىيتركز تفكيرك على حياتك المهنية ولكنك بحاجة لتكريس الكثير من الوقت والاهتمام لاسرتك وحياتك الشخصية قبل فوات الأوان.>توقف عن افتراض أعذار كثيرة للمحيطين بك، الأخطاء المهنية فى كثير من الأحيان لا تكون مقصودة، لكن هناك من يتعمدون ارتكاب بعض الأخطاء للإيقاع بآخرين، تحتاج إلى مزيداً من القدرة على المواجهة و التعامل مع المشكلات بشىء من الاهتمام الحقيقى و التفاعل مع الأحداث بشكل جاد وقرارات صارمة، حتى لا يعتقد البعض إنك غير قادرة على الإدارة.الأفكار الكثيرة أهم ما يؤرقك حالياً، أنت من الشخصيات الرومانسية صاحبة الحس المرهف، لكنها لا تفضل التواجد بين احتمالات خاصة فى النواحى العاطفية، أسئلة كثيرة تدور فى عقلك وتبحث عن إجابات لها، فكر فى الأفضل و أخرج من حالة اليأس الفكرى التى تسيطر عليك حالياً، واتخذ خطوات جادة حتى تصل إلى هدفك.الضغط على الروح من أكثر الأشياء التى تؤذى لجسد، تتناول جرعات عالية من الكافيين الموجود فى القهوة التى أصبحت تمثل جزءاً كبيراً من حياتك، تحتاج إلى تخفيف هذه الجرعات حتى لا تؤثر على جهازك العصبى بشكل كبير فى الفترات القادمة.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة هامة فى حياته العاطفية يحاول من خلالها الوصول إلى إجابات على كثير من الأسئلة، العلاقات العاطفية تكون مرتبكة أحياناص فى بدايتها والجهر بالمشاعر أول من يزلل العقبات فى بدايات العلاقات.>أصحاب رؤوس الاموال ورجال الأعمال سيحققون مكاسب مالية اليوم، ولكن المبالغ ستتأخر قليلا فى التحصل عليها وتلقيها ولكنها من المؤكد أن تصل، وهناك أفكار فى مجالاتك العملية ستنجح فى اقناع صاحب العمل باهميتها وتأثيرها فى نجاحاتك المستقبليةلا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود ، و أكثر قلقا من الفترة الماضية ، وستفوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك .سوف تعود لتدريبات اللياقة الرياضية والصحية بعد فترة انقطاع طويلة من التمرين لأسباب مختلفة ، لا تفعل ذلك بشكل كامل، ولكنك لن تدرك بوضوح اليوم آلية العودة الكاملة للياقتك وستاخذ وقت كاف للعودة.عقلك نشطا للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والالهام فى الفترة القادمة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة ، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى الهام الشباب.>تقابل تحدى جديدا فى حياتك وتشعر بأنك قوى، وأنك لازلت قادراً على الصمود والمواجهة، لا تستسلم بسهولة، حتى لا يشمت فيك أعدائك.تصد عاطفة حبيبك الجياشة نحوك، وتشعره بالذنب على شيء ليس له يد فيه، لا تكن قاسياً وتمتع بحياتك العاطفية لتسعدا معا.صحتك البدنية فى أحسن حال، ولكن نفسيا تشعر بالتقهقر، حلك هو تغيير المكان الذى تعيش أو تعمل فيه لفترة قصيرة أو طويلة حسب المتاح.يتوقع العلماء لمواليد برج السرطان اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2015، يوم مليء بالتحديات والعمل، ونصيحتهم لك هو أن تستعن بصديق حتى لا تواجه هذه الأزمات بمفردك.>تتغلب على مشكلاتك العاطفية وتصب تركيزك فى العمل، يوماً بعد يوماً تثبت للجميع إنك قادر على تحقيق أهدافك، والوصول سريعاً إلى مناصب عالية، أنت أهل لثقة المحيطين التى أعطوها لك، ولا تحزن على الصورة التى أخذها عنك بعض المحيطين، فالشجرة المثمرة تقذف دائماً بالحجارة، امضى فى طريقك واترك المشكلات لأصحابها.أنت من الشخصيات التى تملك قدرة خاصة فى إخفاء مشاعرك عن جميع الأشخاص، لذلك تسبب حيرة لشديدة لمعظم الأشخاص الذين يتعاملوا معك، وتجد نفسك مخيراً بين الاستمرار فى غموضك أو البوح بمشاعرك التى لا تفصح عنها مهما طال بك الزمن، وهى طبيعة مولود العذراء الذى ينأى بنفسه عن أى أشياء دخيلة على عاطفته.البحث عن أسباب مرضية للأعراض التى تعانى منها بشكل مستمر مثل الصاداع المزمن و خلل ضغط الدم والشعور الدائم بالإجهاد، يزيد من قلقك خاصة أن كثير من الأعراض المرضية التى تعانى منها تأتيك بسبب مشكلات نفسية تؤثر عليك دون أن تعلم.يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أنيظل كما هو محافظاً على الجزء الداخلى الخاص به الذى لا يعرفه أحداً غيره، يفاضل بين مجموعة من الشخصيات التى يفكر فى منحها الثقة على عكس طبيعة العذراء التى لا تعطى الثقة لأحد بسهولة، وتحتاج إلى فترة للإجابة على التساؤلات التى تدور فى فى العقل.>انت تعرف أهمية الوقت والعمل من أجل تحقيق أهدافك، وأنت بالفعل على الطريق الصحيح لا ينقصك سوى بعض الصبر كى لا تضيع كل ما بذلته من العمل الجاد. وضعك المالى مستقر لذا لن تكون خائفا من الناحية المالية وستتحلى بالشجاعة اللازمة للقرارات الجريئة.أنت مشغول جدا بالالتزامات الاجتماعية اليوم، ومن المرجح أن تستغرق الزيارات والمناسبات العائلية معظم وقتك.رغم أنك تتمتع بصحة جيدة إلا أن قدرتك على التحمل تنخفض والقدرة على الإنجاز والخروج من السرير بالنسبة لك مهمة صعبة جدا.تحب الناس الحقيقية والصادقة وهذا يجعلك على استعداد لخسارة اى شخص لو شككت فى صدقه هذا جيد ولكن تذكر ان الحياة ليست أبيض وأسود فقط.>تحقق إنجازا كبيرا وتحصل على مكافأة أو ترقيه فى القريب العاجل، حاول أن تبذل مزيد من المجهود ولكن فى الاتجاه الصحيح وحال ألا تضيع وقتك فيما لا فائدة منهالحب يطرق بابك، ولكنك تشعر بالخوف منه دون سبب منطق، أفتح لنفسك أبواب السعادة، واستعد لمشاركة الحياة مع شخص جدير بالثقة.لا تؤجل ممارستك للتمارين الرياضية مهما كان عملك يستنزف طاقتك، فالرياضة هى مورد للحصول على القوة والنشاطإذا كنت من مواليد برج الميزان فالعلماء يتوقعون لك يوم جميل ومشرق بالحيوية والجمال كما ستأتيك مفاجأة من صديق أو شخص قريب على قلبك، استعد لاستقبال أخبار سارة اليوم.>بعض التخبطات قد حدثت لابناء هذا البرج فى عملهم طوال الفترات السابقة، لكن كل ههذ الأمور ستحسم إلى صالحهم وسينتصرون فى كل التحديات التى سيدخلونها فى هذه الأيام، لكن يجب عليهم أن يكونوا أكثر هدوءاً حتى يتخطون هذه الفترة بنجاح.بالنسبة للحياة العاطفية فعلى الرغم من مرورها ببعض التوترات إلا أنها ستكون فى أفضل حال فى هذه الأيام لذلك يجب أن يتمتع ابناء هذا البرج بحياتهم فى هذه الفترة.يجب أن يلتزموا بكل تعليمات الطبيب حتى لا يعرضون أنفسهم إلى مشاكل صحية كبرى هم فى غنى عنها.بعض التخبطات قد حدثت لابناء هذا البرج فى عملهم طوال الفترات السابقة، لكن كل ههذ الأمور ستحسم إلى صالحهم وسينتصرون فى كل التحديات التى سيدخلونها فى هذه الأيام، لكن يجب عليهم أن يكونوا أكثر هدوءا.>يتعرض هذا البرج إلى بعض المشاكل التى قد تعطل مسيرته فى العمل، لكن لا داعى للخوف أو التوتر، فهى مجرد سحابة سوداء ستمر مرور الكرام، والهدوء والسكينة ستكون أهم الأشياء التى يعتمدوا عليها حتى يخرجون من أى أزمة يمرون بها.الحب سيتوج حياتهم طوال الفترة القادمةن وسيكون من اهم الأشياء التى ستساعدهم على التخلص من مشاكلهم العملية، لذلك يجب أن يتخطوا أى خلاف فى الرأى قد يحدث حتى تسير المركب.بالنسبة للحالة الصحية فستكون فى تصاعد كبير وستثبت التحاليل والأشعة أن حالتهم الصحية فى ارتفاع دائم.يتعرض هذا البرج إلى بعض المشاكل التى قد تعطل مسيرته فى العمل، لكن لا داعى للخوف أو التوتر، فهى مجرد سحابة سوداء ستمر مرور الكرام، والهدوء والسكينة ستكون أهم الأشياء التى يعتمدوا عليه.