السيسي يودع سفيرنا لدى القاهرة والجامعة العربية عقب انتهاء فترة عمله

التقى عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، محمد بن نخيره الظاهري سفير الدولة في القاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، لتوديعه في قصر الاتحادية بعد انتهاء فترة عمله في القاهرة، ولفت الظاهري إلى أن مصر ستظل رائدة في الدبلوماسية العربية لما تتمتع به من دبلوماسية رفيعة المستوى.

وأشار إلى أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حريصة دائماً على علاقة متميزة وداعمة للشقيقة مصر.