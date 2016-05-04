افتتاح مركز راشد لتحفيظ القرآن في مدرسة أم سقيم

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، افتتح صباح أمس مركز «راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم»، بمدرسة أم سقيم النموذجية للتعليم الأساسي بمنطقة الصفا 2 بدبي.

وهي الحملة الثانية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة «إلى جنات الخلد يا راشد» التي تنظمها جمارك دبي ممثلة في عمليات ميناء راشد بإدارة مراكز جبل علي الجمركية بالتعاون مع صحيفة «البيان» ويبلغ عدد الحملات المنبثقة عنها 12 حملة.

تم الافتتاح بحضور معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وابراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، ومروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، ونورة سيف المهيري مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية للتعليم الأساسي.

وأحمد عبيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية بجمارك دبي، وخليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي، والدكتور عبدالله الكمالي مدير مراكز آل مكتوم لتحفيظ القرآن، والدكتور سلطان العلماء الأستاذ بجامعة الإمارات وعضو هيئة كبار العلماء في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري بدبي.

بدأ الحفل بكلمة افتتاحية ألقتها طالبة من كلية الطالبات بدبي، ثم معزوفة السلام الوطني والدعاء للفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بالرحمة والمغفرة، تلاه عرض تقديمي للمبادرة، واصطحبت مديرة المدرسة نورة المهيري الحضور في جولة استعراضية لمرافق المدرسة واطلعوا على المعرض الذي استعرضت فيه الطالبات مشاريعهن الابتكارية.

وبهذه المناسبة أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على هامش الافتتاح أن المبادرة تعتبر فرصة عظيمة لتنشئة أبنائنا على تعاليم القرآن الكريم وتلاوته وحفظه، فضلا عن كونها خطوة على طريق تعزيز لغة الضاد لدى أبنائنا الطلبة، بما يعمق ارتباطهم بهويتهم، كون هذه اللغة هي الوعاء الذي يشكل الذائقة الإنسانية.

تدريب

وأضاف أنه من الضروري لكي نرسخ ملامح لغة الضاد في نفوس أبنائنا أن ندربهم منذ الصغر على قراءة القرآن الكريم الغني بالمفردات والنحو والبلاغة، داعيا المولى عز وجل أن يجعل هذا المركز في ميزان حسنات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأن يصل ثوابه للفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم «رحمه الله».

ومن ناحيته قال المستشار إبراهيم بوملحة إن أفضل ما يمكن تقديمه للأبناء وأولياء أمورهم هو تحفيظهم كتاب الله، فهذا من شأنه أن يقوي الذاكرة، ويضمن للإنسان النجاح والتفوق في حياته، ويحفظ اللغة العربية من الاندثار، وهو وقاية من الأمراض النفسية، فضلا عن كونه ينمي مدارك الأطفال واستيعابهم بدرجة أكبر من غيرهم بالإضافة إلى تمتعهم بقدر كبير من الاتزان النفسي والاجتماعي وقدرة كبيرة على تنظيم الوقت.

وأشار إلى أن المركز يعتبر صدقة جارية متمنيا أن يصل ثوابها للفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم «رحمه الله»، وأن يجزي سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم عنه وعنا خير الجزاء، كما تقدم بجزيل الشكر للقائمين على هذا الجهد من الجمارك ومن المدرسة الذين لم يدخروا وسعا لإنجاح الحملة.

وأضاف أن هناك 300 مركز لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى الدولة، منها مركز واحد يضم 300 حافظ إماراتي الأمر الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويعطي انطباعا بأن دولة الإمارات تعلي من شأن القرآن الكريم وتهتم بتدريسه وتحفيظه لأبنائها، في الوقت الذي كنا نجد صعوبة في بداية إطلاق الجائزة في إيجاد مواطن حافظ للقرآن يمثل الدولة ويدخل في المنافسات الدولية.

تعاليم سمحة

وتقدم مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم لسمو الشيخة هند بخالص الشكر والتقدير على هذه المبادرة الكريمة التي تحمل في طياتها الكثير من أوجه الخير ضمن حملاتها الـ12، مشيرا إلى أن الدولة منذ تأسيسها وهي حريصة على غرس تعاليم الدين السمحة في نفوس ابنائها.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تعد رافدا أساسيا لهذه القيم الأصيلة وتحرص على غرسها في نفوس الطلبة لتنشئة جيل واع ومتمسك بالقيم الدينية والتراث، لافتا إلى أن افتتاح المركز يعد تكاملا بين دور المؤسسات المجتمعية، وتضافرا للجهود.

وأهاب بأولياء الأمور دعم المركز من خلال حث ابنائهم على قراءة القرآن وحفظه لما لذلك من أثر بالغ في تربية النشء، داعيا الله أن يكون مركز الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لتحفيظ القرآن، منبراً لحفظة القرآن ويتم الاستفادة منه، وأن يكون بداية لمراكز اخرى تحمل هذا الاسم.

شكر وتقدير

ومن جهته، توجه سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم لدعمها اللامحدود ورعايتها لمبادرة جمارك دبي إلى جنات الخلد يا راشد، التي دشنت حملتها الثانية بإطلاق مركز راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم.

معبرا عن تقديره البالغ لسموها وأياديها البيضاء التي تمتد لعمل الخير والثواب في كل مكان ورسالتها السامية وإسهاماتها الجليلة وتواصلها الدائم في مضمار العمل الإنساني الخيري والاجتماعي.

مؤكداً أن الفقيد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم كان فارساً نبيلاً صاحب أعمال خيرية، وحقق العديد من الإنجازات ورفع علم بلاده في المحافل الكبرى، وسجل اسمه بأحرف من نور في قائمة الشرف للفرسان الأكفاء وأصحاب الخبرة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يجعل هذه المبادرة في ميزان حسناته.

مبادرات خيرة

ومن ناحيتها أعربت خلود المهيري نائب رئيس نادي سيدات الإمارات والمهن الحرة، ومنسق المبادرة من مكتب زعبيل عن خالص امتنانها لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على هذه المبادرات الخيرة، مشيرة إلى أن سموها نموذج وقدوة رائدة ومعززة لرسالة الأمومة وهي رمز العطاء الانساني الخالص بلا حدود.

واضافت المهيري أن عملها ضمن فريق مبادرة إلى جنات الخلد يا راشد يعتبر ردا لجزء بسيط من أفضال سموها عليها شخصيا إذ إنها تكن لها الكثير من الفضل على المستوى الشخصي أولا ثم على المستوى المجتمعي، مشيرة إلى أن سموها لا تتوانى عن إطلاق مبادرات الخير في كل المجالات الإنسانية.

البسطي لـ « »: سلسلة مراكز تحمل اسم الفقيد في جهات حكومية

أكدت نادية غريب البسطي ضابط أول تخليص بمركز خدمة العملاء بميناء راشد، منسقة المبادرة من جمارك دبي، أن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تعد القدوة الحسنة والمنارة المضيئة في ساحات العمل المجتمعي والانساني لكل فرد فينا.

مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ترسيخاً لمفهوم الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة أرض الإمارات، ورد جزء من الجميل إلى سموها، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بوافر مغفرته وعفوه.

وكشفت البسطي لـ«البيان» عن عزم المبادرة افتتاح مركز آخر لتحفيظ القرآن الكريم قريبا في إحدى مدارس البنين الحكومية في دبي، تعقبه سلسلة مراكز تحمل اسم الفقيد رحمه الله في عدة جهات حكومية أخرى.

وأعربت نورة المهيري مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية للتعليم الأساسي بدبي عن بالغ اعتزازها وفخرها وسعادتها بثقة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في المدرسة واختيارها لافتتاح مركز راشد لتحفيظ القرآن، واعتبرتها أمانة وطنية يجب أن تؤدى على أكمل وجه، ما يتطلب مزيدا من العمل والاجتهاد لتفعيل دور المركز، كما اعتبرته وسام شرف على صدور كل العاملين في المدرسة.

من جهة أخرى حصدت مدرسة أم سقيم النموذجية المركز الأول والعديد من الجوائز العالمية والشهادات القيمة منها جائزة الإمارات للأداء التربوي المتميز وجائزة أفكار عربية عن فئة التكنولوجيا وجائزة الشرق الأوسط عن نفس الفئة.

كما تعتبر المدرسة الأولى التي تحصل على نظام الأيزو العالمي 9001، في إدارة الجودة، ونظام إدارة شكاوى العملاء 20001، وكانت آخر الجوائز جائزة المواصفة الأوروبية للابتكار التي تعتبر أول مدرسة على مستوى العالم تحصل عليها.

7 مدرّسات

يعمل المركز على فترتين، حيث تخصص الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهراً لطالبات المدرسة والطلاب من المدارس الأخرى من أبناء المنطقة والمناطق المحيطة، بينما سيفتح المركز أبوابه للراغبات في الالتحاق به من الأمهات خلال الفترة المسائية من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساء.

وخصصت مدرسة أم سقيم النموذجية 7 مدرّسات لتحفيظ القرآن، على أن يتم زيادة العدد لاحقاً، مع توفير عدد كبير من المصاحف.