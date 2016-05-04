تحليل في الجول - 3 أخطاء لجوارديولا ودهاء سيميوني أطاح ببايرن أمام أتليتكو

أطاح أتليتكو مدريد ببايرن ميونيخ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليفشل جوارديولا من جديد في بلوغ نهائي المسابقة منذ 2011.

وتفوق سيميوني على جوارديولا ليجعل موقفه صعبا للغاية قبل أن يرحل عن بايرن بعد أيام قليلة.

وفشل الإسباني بعد الكثير من الأخطاء على مدار 3 سنوات في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ الذي تولى منصب مديره الفني وهو حامل للقب البطولة.

ويقدم FilGoal.com تحليلا لمباراة بايرن وأتليتكو الإياب والتي شهدت العديد من الأخطاء لجوارديولا واستغلالها من سيميوني.

1 - اللعب البطيء

كفريق من المفترض أن يلعب كرة هجومية أمام فريق يجيد التمركز في مناطقه ولا يعتمد على الدفاع المتقدم (يجب) أن تلعب كرة سريعة بشكل مستمر وخاصة في الثلث الأخير من الملعب.

الاعتماد على بطء التحضير والتمريرات القطرية كثيرا يمنح الخصم فرصة أفضل للوقوف في مناطق جيدة.

أما اللعب السريع فهو يربك دفاعات المنطقة مثل أتليتكو مدريد وهو الذي فشل بايرن في تنفيذه، حتى أن الهدفين اللذين سجلهما بايرن الأول من كرة ثابتة والثاني من الهفوة الدفاعية الوحيدة لفيليبي لويس.

2 - أتليتكو الأسرع

على الجانب الأخر تعامل سيميوني بذكاء مع المباراة فهو اعتمد كليا على استغلال المساحات الموجودة في دفاع بايرن المندفع للأمام من أجل الضغط على أتليتكو.

هدف جريزمان مثلا جاء من 5 لمسات فقط من 4 لاعبين ليضرب الدفاع بهجمة منظمة ومرتدة انفرد منها الفرنسي وسجل، الأمر ذاته لضربة الجزاء بين كوراسكو وتوريس.

ساعد سيميوني بالطبع تحركات لاعبي بايرن ميونيخ البطيئة والذين عانوا مع فكانوا مضطرين لارتكاب الأخطاء، هل تعلم أن بايرن ارتكب أخطاء أكثر من أتليتكو صاحب الكرة العنيفة؟

3 - سلاح التسديد

ربما من الأفضل عندما يتكتل دفاع أمام أن تبدأ في اللعب على الأطراف والاعتماد على الكرات العرضية فهي التي من الوارد أن يخطيء فيها لاعب أو حارس مرمى.

بايرن منح اهتماما للكرات العرضية لكن متأخرا للغاية بعد أن حاول التسديد من بعيد بشكل مريع أكثر من مرة كانت إما تذهب بعيدا عن المرمى أو سهلة أو بالطبع في الدفاع الحديدي لأتليتكو مدريد.

بايرن قام بإضاعة الكثير من الجهد في محاولة صعبة لفك طلاسم دفاعات أتليتكو مدريد، ربما لم يخدمه الحظ بعد أن أضاع مولر ضربة جزاء ولكن في النهاية سيناريو التعقيد كان متوقعا.