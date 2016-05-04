ليلة_الأبطال - جريزمان: الأفضل هو الذي يفوز

(إفي) قال الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد بعد تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونيخ إن "الافضل هو الذي يفوز".

وأكد في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة أنه يجب على فريقه التركيز في الليجا وانتظار المواجهة الحاسمة في نهائي التشاميونز في 28 مايو.

وقال "نحن سعداء. لقد كانت مباراة صعبة ومعقدة. كنا في مواجهة فريق كبير، وكان علينا الدفاع، ما كان علينا فعله هو محاولة التسجيل وهو ما فعلناه".

وردا على سؤال حول ما إذا كان البايرن متفوقا في مباراة الليلة، أضاف "الافضل هو الذي يفوز".

وتابع "لقد كانوا أفضل منا، ولكننا فزنا في الذهاب، وأحرزنا هدفا هنا، وهذا هو الاهم"