ليلة_الأبطال - لام: لا يمكن لوم بايرن ميونيخ على شيء

(إفي) أكد فيليب لام قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني أنه لا يمكن لوم اللاعبين على شيء بعد الخروج من دوري الأبطال من دور نصف النهائي على يد أتلتيكو مدريد الإسباني رغم الفوز 2-1.

وقال لام في تصريحات للتليفزيون الألماني عقب اللقاء "لا يمكن لوم الفريق اليوم في أي شيء".

وأضاف "كانت الدقائق الـ90 اليوم جيدة وقدمنا 60 أخرى جيدة أيضا في مدريد"، موضحا "كان ينقصنا ببساطة هدف واحد في اللحظات الحاسمة".

وبحسب اللاعب فإنه بعد أن أصبحت النتيجة 1-1 كان بإمكان البايرن التعويض لكن كانت تنقصه اللمسة الأخيرة.

كان أتلتيكو قد تأهل لنهائي دوري الأبطال رغم الهزيمة 1-2 في ملعب أليانز أرينا اليوم، حيث كان قد فاز في لقاء الذهاب 1-0 ليتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

وينتظر الروخيبلانكوس الفائز من مواجهة جاره اللدود ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي في ملعب سانتياجو برنابيو، كي يتواجها في النهائي.