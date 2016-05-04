ليلة_الأبطال – مؤتمر بيللجريني: كنت سأطلب من كريستيانو أن يغيب أمام سيتي

(إفي) مزح التشيلي مانويل بيللجريني مدرب مانشستر سيتي من ظهور كريستيانو رونالدو في قائمة فريق ريال مدريد لمباراة الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إصابته، مؤكدا أنه كان سيطلب منه أن "يغيب" عن ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال بيللجريني "كنت سأطلب من كريستيانو أن يتوقف، ولكنه لاعب كبير، ويعرف جيدا جسده وإذا قال إن بوسعه اللعب فسيفعل. إنه لاعب مختلف ويسجل الكثير من الاهداف، ولكن ريال مدريد ليس كريستيانو وحده، لديه الكثير من الخيارات. سنواجه فريقا وليس كريستيانو وحده".

وامتدح المدرب التشيلي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي سيغيب عن المباراة، لكنه أكد أن بديله سيكون على نفس المستوى.

وأضاف "بنزيمة يلعب دائما، ويسجل أهدافا كثيرة وهو نقطة الربط مع كريستيانو. إذا لم يلعب يكون الامر إيجابيا لنا، ولكننا سنخوض المباراة سواء (الخصم يلعب) بكريم أو بدونه. نثق كثيرا في فريقنا ونتمنى أن نثبت ذلك في سانتياجو برنابيو".

وأكد بيللجريني عودة يايا توريه للفريق مشيرا إلى أنه سيكون مفيدا للسيتي في الإياب نظرا لخبرته وغياب زباليتا عن الدفاع.

وقال "يايا تدرب بلا مشاكل كل الاسبوع للحاق بالمباراة. إنه لاعب لديه خبرة كبيرة وحالفه الحظ في الفوز بدوري الأبطال مع برشلونة. ستكون مساهمته جيدة للغاية".

وأضاف أن "زباليتا عاني من مشاكل أمام ساوثامبتون وباقي اللاعبين جاهزين".

وبسؤاله عن رفضه التدريب مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، قال إن "هذا الملعب علامة وفضلنا التدريب في مانشستر، ولم نكن بحاجة للتعرف على الملعب".

وأضاف "بالنسبة لي، سيمثل الامر فشلا لو لم نصل إلى النهائي إن لم يلعب الفريق بالطريقة التي اريدها. اتمنى أن يكون مانشستر سيتي هو الذي يصل للنهائي. الاحساس بالفشل سأشعر به بالمثل لو لم نتأهل".