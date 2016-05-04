مفاجأة.. نظارة "أوباما" تعالج 5 أمراض أبرزها الاكتئاب وألزهايمر

مفاجأة كبيرة كشفت عنها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بخصوص بعض الفوائد الطبية المثيرة لنظارة الواقع الافتراضى "VR"، والتى اكتسبت شهرة واسعة مؤخرًا وقام الرئيس الأمريكى باراك أوباما بتجربتها فى أحد المعارض التجارية الألمانية منذ أسبوع تقريبًا، وهى تستخدم الكمبيوتر لخلق بيئة افتراضية تشبه الواقع الذى نعيشه.

وكشفت دراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة "كولدج لندن" البريطانية عن أن نظارة الواقع الافتراضى تساهم فى علاج مرض الاكتئاب الذى يصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى العالم وفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO، وذلك عن طريق إثارة عواطفه ومشاعره باستخدام الواقع الافتراضى، كما تتمتع بفاعلية كبيرة فى علاج الخوف أو الرهاب عن طريق تعريض المريض للأشياء التى يخافها بالتدريج، وبالتالى يعتاد عليها ويستطيع مواجهتها مع مرور الوقت.

>ونشرت هذه النتائج الرائعة مؤخرًا بالمجلة الطبية "British Journal of Psychiatry Open" خلال شهر مايو الجارى.

ومن الفوائد الأخرى لنظارة الواقع الافتراضى تخفيف الآلام والأوجاع عن طريق تشتيت انتباه المرضى له، وذلك وفقًا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة "ريدينج" البريطانية، كما ثبت استخدامها فى تشخيص بعض الأمراض مثل ألزهايمر، حيث يقيس الأطباء نشاط المخ أثناء استخدام الأفراد للنظارة وباستخدام الأشعة التشخيصية يستطيع الأطباء التعرف على المرضى المعرضين للإصابة بألزهايمر وذلك حسبما نشرت بالمجلة الطبية "Science".

كما أكدت بعض التجارب التى أجراها فريق من الباحثين الكنديين إمكانية استخدام النظارة التى تحاكى الواقع الافتراضى فى تشخيص بعض أمراض العيون مثل الجلوكوما أو المياه الزرقاء.

وعلى الرغم من أن المخاطر الصحية المحتملة لنظارة الواقع الافتراضى لم تتضح حتى الآن بشكل كامل، إلا أنها قد تتسبب فى بعض الآثار الجانبية مثل الصداع ودوار الحركة واضطراب التوازن.

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