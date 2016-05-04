7 عادات نفعلها يوميًا تسبب الكرش.. احترس منها!

أسباب الإصابة بالكرش

الكرش والدهون المتراكمة بالبطن لها أضرار صحية عديدة وتعرض حياة الإنسان للخطر وفقًا للأبحاث الطبية الحديثة، هذا بخلاف شكله المزعج، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من العادات التى تتسبب فى الإصابة بالكرش، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بالموقع الطبى الأمريكى "lifespan"، وتشمل:>1. تناول المشروبات الغازية بانتظام يتسبب فى الإصابة بالكرش، حيث تساهم كميات السكر الكبيرة الموجودة بها فى تناول كميات إضافية من الطعام خاصة بين الوجبات الرئيسية.

2. استخدام الأطباق الكبيرة لتناول الطعام من العادات الشائعة بين أصحاب الكرش، حيث يميلون لتناول كميات طعام أكبر بما يفوق حاجة جسمهم، وهو ما يؤدى لتراكم الدهون الزائدة فى جسمهم، خاصة بمنطقة البطن.

3. الأكل فى وقت متأخر من الليل من الأسباب المحتملة للكرش، حيث يتسبب ذلك فى الإصابة بعسر الهضم والحموضة، وكما أن معدلات حرق الدهون فى الجسم تنخفض أثناء الليل، وهو ما يتسبب فى تراكم الدهون حول البطن، بينما يفضل تناول وجبات صغيرة قبل النوم بفترة كافية.

4. التناول أثناء الغضب أو الشعور الحزن قد يسبب الكرش، حيث يميل الإنسان إلى تناول كميات أكبر من الطعام، ويجب فى هذه الحالة تناول كوب من المياه أو التحدث مع صديق أو الخروج للمشى والابتعاد عن الأكل خلال هذه الفترة.

5. الإفراط فى تناول بعض الأطعمة قليلة الدهون من أسباب الكرش، حيث تقوم الشركات المصنعة بإضافة السكر إلى الأكلات كى تتغلب على مذاقها السيئ، وعند أكل كميات كبيرة منها فإن فرص الإصابة بالكرش سوف ترتفع بشكل ملحوظ.

6. عدم الحصول على القدر الكافى من النوم قد يرفع مستويات الكورتيزول "هرمون التوتر"، وهو ما يجعلك تشعر بالنهم تجاه الأكلات الغنية بالسكر كالحلويات، وعند تناول كميات كبيرة منها سوف ترتفع فرص إصابتك بالكرش.

7. عدم الحصول على القدر الكافى من البروتينات خلال وجباتك الغذائية قد يعرضك للإصابة بالكرش، ومن الأطعمة الغنية بالبروتين: اللحوم والبقوليات والأسماك والجبن والبيض.

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