أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

7 عادات نفعلها يوميًا تسبب الكرش.. احترس منها!

Google+ Print
7 عادات نفعلها يوميًا تسبب الكرش.. احترس منها! 7 عادات نفعلها يوميًا تسبب الكرش.. احترس منها!
والدهون المتراكمة بالبطن لها أضرار صحية عديدة وتعرض حياة الإنسان للخطر وفقًا للأبحاث الطبية الحديثة، هذا بخلاف شكله المزعج، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من العادات التى تتسبب فى الإصابة بالكرش، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بالموقع الطبى الأمريكى "lifespan"، وتشمل:

أسباب الإصابة بالكرش


>1. تناول المشروبات الغازية بانتظام يتسبب فى الإصابة بالكرش، حيث تساهم كميات السكر الكبيرة الموجودة بها فى تناول كميات إضافية من الطعام خاصة بين الوجبات الرئيسية.

2. استخدام الأطباق الكبيرة لتناول الطعام من العادات الشائعة بين أصحاب الكرش، حيث يميلون لتناول كميات طعام أكبر بما يفوق حاجة جسمهم، وهو ما يؤدى لتراكم الزائدة فى جسمهم، خاصة بمنطقة البطن.

3. الأكل فى وقت متأخر من الليل من الأسباب المحتملة للكرش، حيث يتسبب ذلك فى الإصابة بعسر الهضم والحموضة، وكما أن معدلات حرق الدهون فى الجسم تنخفض أثناء الليل، وهو ما يتسبب فى تراكم الدهون حول البطن، بينما يفضل تناول وجبات صغيرة قبل النوم بفترة كافية.

4. التناول أثناء الغضب أو الشعور الحزن قد يسبب الكرش، حيث يميل الإنسان إلى تناول كميات أكبر من الطعام، ويجب فى هذه الحالة تناول كوب من المياه أو التحدث مع صديق أو الخروج للمشى والابتعاد عن الأكل خلال هذه الفترة.

5. الإفراط فى تناول بعض الأطعمة قليلة الدهون من أسباب الكرش، حيث تقوم الشركات المصنعة بإضافة السكر إلى الأكلات كى تتغلب على مذاقها السيئ، وعند أكل كميات كبيرة منها فإن فرص الإصابة بالكرش سوف ترتفع بشكل ملحوظ.

6. عدم الحصول على القدر الكافى من النوم قد يرفع مستويات الكورتيزول "هرمون التوتر"، وهو ما يجعلك تشعر بالنهم تجاه الأكلات الغنية بالسكر كالحلويات، وعند تناول كميات كبيرة منها سوف ترتفع فرص إصابتك بالكرش.

7. عدم الحصول على القدر الكافى من البروتينات خلال وجباتك الغذائية قد يعرضك للإصابة بالكرش، ومن الأطعمة الغنية بالبروتين: اللحوم والبقوليات والأسماك والجبن والبيض.

موضوعات متعلقة..
>

- 9 وصفات طبيعية للقضاء تمامًا على دهون الكرش
>
>- تعرف على أشهر 5 أكاذيب عن التخلص من "الكرش"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية