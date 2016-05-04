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بالصور.. محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج

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بالصور.. محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج بالصور.. محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بحضور اللواء صلاح حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، واللواء أحمد عبدالستار رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللواء حازم حميدة مفتش الأمن الوطنى، واللواء أشرف عبدالله مفتش الأمن العام و الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، وبدأ الحفل بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم.

وتناول فضيلة الشيخ محمد الطراوى فى كلمته خلال الاحتفال، ما حفلت به تلك المناسبة العطرة من منحة فيها عطاء رُوحى عظيم لتثبيت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ليتمكَّن من إتمام مسيرته فى دعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور و أن الرسول الكريم علمنا أيضا فى رحلته مدى ثباته على المبدأ وسعيه بإصرار نحو بلوغ الهدف ومواصلة الطريق مع الأخذ بالأسباب وضرب أروع الأمثلة حين قابل الشر بالخير والقطيعة بالوصل والسيئة بالحسنة ودعى الله أن تنعم بلدنا بمزيد من التقدم والرقى والاستقرار .

وقدم محافظ قنا التهنئة إلى رئيس الجمهورية والسادة الحضور وجموع أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج وقرب حلول شهر رمضان المبارك متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .

الإسراء والمعراج (1)

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الإسراء والمعراج (3)

الإسراء والمعراج (4)

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الإسراء والمعراج (9)


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