رئيس تحرير الأهرام إبدو:مشاهدة القنوات الإخبارية بمصر انخفض بعد ثورة 30 يونيو

قال فؤاد منصور، رئيس تحرير الأهرام إبدو، إن نسبة مشاهدة المصريين للقنوات الإخبارية انخفض بعد ثورة 30 يونيو ومنهم قناة الجزيرة التى خسرت عدد كبير من جمهورها خلال تلك الفترة ، موضحاً أن انخفاض المشاهدة لزيادة حجم المنافسة بين القنوات الإخبارية وتعدد المنافذ والمنابر الإعلامية فى الوطن العربى .

وأضاف خلال كلمته بندوة "الإعلام الفرنسى باللغة العربية: تصورات ووجهات نظر مصرية"، بمكتبة الإسكندرية، أن نسخة الأهرام إبدو موجهة لمخاطبة الطلاب دارسى الفرنكفونية والذى ارتفع عددهم خلال الفترة الأخيرة وارتفعت نسبة الاشتراكات الخاصة بالطبعة.

وطالب رئيس تحرير الأهرام إبدو بضرورة وجود جريدة محلية تصدر من محافظة الإسكندرية لتبث جميع الأخبار المحلية أسوة بالجرايد المحلية فى فرنسا والتى تعتبر من أهم الإصدارات اليومية وتحقق نسبة توزيع كبيرة.

بالصور..قنصل فرنسا بالإسكندرية:إعلامنا الناطق بالعربية ليس لديه أجندة سياسية

>