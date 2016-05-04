أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس تحرير الأهرام إبدو:مشاهدة القنوات الإخبارية بمصر انخفض بعد ثورة 30 يونيو

Google+ Print
رئيس تحرير الأهرام إبدو:مشاهدة القنوات الإخبارية بمصر انخفض بعد ثورة 30 يونيو رئيس تحرير الأهرام إبدو:مشاهدة القنوات الإخبارية بمصر انخفض بعد ثورة 30 يونيو
قال فؤاد منصور، رئيس تحرير الأهرام إبدو، إن نسبة مشاهدة المصريين للقنوات انخفض بعد ثورة 30 يونيو ومنهم قناة الجزيرة التى خسرت عدد كبير من جمهورها خلال تلك الفترة ، موضحاً أن انخفاض المشاهدة لزيادة حجم المنافسة بين القنوات الإخبارية وتعدد المنافذ والمنابر الإعلامية فى الوطن العربى .

وأضاف خلال كلمته بندوة "الإعلام الفرنسى باللغة العربية: تصورات ووجهات نظر مصرية"، بمكتبة الإسكندرية، أن نسخة الأهرام إبدو موجهة لمخاطبة الطلاب دارسى الفرنكفونية والذى ارتفع عددهم خلال الفترة الأخيرة وارتفعت نسبة الاشتراكات الخاصة بالطبعة.

وطالب رئيس تحرير الأهرام إبدو بضرورة وجود جريدة محلية تصدر من محافظة الإسكندرية لتبث جميع الأخبار المحلية أسوة بالجرايد المحلية فى فرنسا والتى تعتبر من أهم الإصدارات اليومية وتحقق نسبة توزيع كبيرة.


>بالصور..قنصل فرنسا بالإسكندرية:إعلامنا الناطق بالعربية ليس لديه أجندة سياسية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017