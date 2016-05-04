بالصور.. محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الذى تنظمه مديرية أوقاف الفيوم بالتنسيق مع المحافظة وذلك عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر بمدينة الفيوم بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد والعميد محمد عزمى المستشار العسكرى، وأعضاء مجلس النواب وعدد من رؤساء الأحزاب و فضيلة الشيخ محمد عز الدين عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وقيادات الأزهر، والأوقاف بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية والأمنية، وعدد من مواطنى محافظة الفيوم.>بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة أشار فيها إلى الدروس والعبر المستفادة من إسراء ومعراج النبى صلى الله عليه وسلم، وما يتوجب على المسلمين من التأسى برسول الله (صل الله عليه وسلم).

من جانبه، قدم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم التهانى إلى شعب الفيوم الكريم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التى تعد آية من آيات الله تعالى التى لا تعد ولا تحصى، وأكد ضرورة الاستفادة من معانى وقيم الذكرى الكريمة من الوفاء والصدق وخلق الرسول صلى الله عليه وسلم وعودة الخلق الحسن والقويم لمواجهة ما تتعرض له الأمة داعيا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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