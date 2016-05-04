سكرتير عام جنوب سيناء يشهد الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالمحافظة

احتفلت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، بليلة الإسراء والمعراج، مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد المنشية الجامع بطور سيناء عقب صلاة العشاء، بحضور اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبا عن الللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وفوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ جمال حبيب، مدير المنطقة الأزهرية وقيادات مديرية الأوقاف والأزهر والمحافظة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم تلاها الشيخ سيد عيسى، وألقى الشيخ حسين محمد عبد الحليم، إمام وخطيب مسجد الفيروز بطور سيناء كلمة حول "الإسراء والمعراج دروس وعبر" واختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية، وقدم الاحتفالية محمود عيسى كبير مذيعى إذاعة جنوب سيناء.

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