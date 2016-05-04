عقيلة صالح يصل ساحل العاج للمشاركة فى المؤتمر البرلمانى العربى الأفريقى

وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى والوفد النيابى المرافق له، دولة ساحل العاج للمشاركة فى المؤتمر البرلمانى الأفريقى العربى الدورة الرابعة عشر، وكان فى استقبالهم بالمطار نائب الرئيس والمكلف بشئون المغرب العربى بساحل العاج ببرلمان دولة ساحل العاج والقائم بأعمال السفارة الليبية وطاقم السفارة بساحل العاج .

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى بأن المستشار عقيلة صالح أكد أن أعمال المؤتمر البرلمانى الأفريقى العربى فى دورته الرابعة عشر بأن هذا المؤتمر مهم بالنسبة للأفارقة والعرب لتعزيز العلاقات بين الدول العربية والأفريقية، ويخدم المصالح المشتركة بين البرلمانات والحكومات وهو تكتل عربى أفريقى هام لطرح القضايا السياسية والاقتصادية التى تخدم الشعوب العربية والأفريقية، خاصة فى هذه الآونة التى تمر بها عدة دول بصراعات سياسية واقتصادية سواء عربية أو أفريقية.

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