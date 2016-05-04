أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

عقيلة صالح يصل ساحل العاج للمشاركة فى المؤتمر البرلمانى العربى الأفريقى

Google+ Print
عقيلة صالح يصل ساحل العاج للمشاركة فى المؤتمر البرلمانى العربى الأفريقى عقيلة صالح يصل ساحل العاج للمشاركة فى المؤتمر البرلمانى العربى الأفريقى
وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى والوفد النيابى المرافق له، دولة ساحل العاج للمشاركة فى المؤتمر البرلمانى الأفريقى العربى الدورة الرابعة عشر، وكان فى استقبالهم بالمطار نائب الرئيس والمكلف بشئون المغرب العربى بساحل العاج ببرلمان دولة ساحل العاج والقائم بأعمال السفارة الليبية وطاقم السفارة بساحل العاج .

وصرح المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى فتحى عبد الكريم المريمى بأن المستشار عقيلة صالح أكد أن أعمال المؤتمر البرلمانى الأفريقى العربى فى دورته الرابعة عشر بأن هذا المؤتمر مهم بالنسبة للأفارقة والعرب لتعزيز العلاقات بين الدول العربية والأفريقية، ويخدم المصالح المشتركة بين البرلمانات والحكومات وهو تكتل عربى أفريقى هام لطرح القضايا السياسية والاقتصادية التى تخدم الشعوب العربية والأفريقية، خاصة فى هذه الآونة التى تمر بها عدة دول بصراعات سياسية واقتصادية سواء عربية أو أفريقية.

رئيس البرلمان الليبى يدعو العمال لبذل المزيد من الجهد من أجل الاستقرار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365