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أخبار ليبيا اليوم.. مقتل مواطن مصرى فى مدينة سبها الليبية

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أخبار ليبيا اليوم.. مقتل مواطن مصرى فى مدينة سبها الليبية أخبار ليبيا اليوم.. مقتل مواطن مصرى فى مدينة سبها الليبية
ركزت أخبار ليبيا اليوم، على مقتل مواطن مصرى فى مدينة سبها، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم مقتل 113 شخص فى تحطم أربعة قوارب بين ليبيا وإيطاليا.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم، إعلان مركز شرطة سبها فى ليبيا مقتل مواطن مصرى عن عمد فى 19 أبريل الماضى يدعى وائل محمد أحمد رزق الله ويبلغ من العمر 18 عاما، مؤكدا أن الشرطة وجدت جثته بجانب مقبرة الجديد.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم، تأكيد مركز شرطة سبها فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، مقتل 20 شخصا خلال شهر أبريل الماضى فى المدينة وجميعهم قتل عن عمد.

وتناولت أخبار ليبيا اليوم، تصريحات المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن ما يقدر بنحو 113 شخصا لاقوا حتفهم فى حوادث تحطم أربعة قوارب بين ليبيا وإيطاليا مطلع الأسبوع بينما أصبح هذا الطريق البحرى المفضل للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وفى ظل إغلاق الطرق البرية بمنطقة البلقان واتفاق أبرم فى الآونة الأخيرة تعيد اليونان بموجبه المهاجرين إلى تركيا قال مسؤولون إيطاليون إنهم يتوقعون محاولة المزيد من الناس القيام برحلة العبور الأطول والأخطر كثيرا من ليبيا، وفى واحدة من أربع حوادث قالت قوات خفر السواحل الإيطالية إن سفينة تجارية إيطالية أنقذت 26 شخصا قبالة ساحل ليبيا وسط أمواج عاتية ويخشى أن يكون آخرون مفقودين.

وقالت المنظمة نقلا عن شهادات ناجين إن 84 شخصا فقدوا على ما يبدو فى هذا الحادث بينما غرق 29 على الأقل فى محاولتين أخريين لعبور قناة صقلية فى قوارب مطاطية، وما زالت المنظمة تحقق فى حادث رابع، وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان "نعلم بأربع حوادث تحطم قوارب ومقتل 113 شخصا قبالة ليبيا."

الشرطة الليبية: مقتل مواطن مصرى عمدًا فى مدينة سبها
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