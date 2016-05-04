بالفيديو..نقيب الصحفيين لـ"خالد صلاح":النائب العام حصن انتهاكات الداخلية ..ولمن نلجأ

أعرب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عن حزنه وأسفه للصورة السيئة التى صدرت عن مصر خارجيًا فى اليوم العالمى لحرية الصحافة، بعد قرار النيابة بحظر النشر فى اقتحام نقابة الصحفيين، قائلاً: حينما تكون هناك وقائع ويصادر على بلاغ نقابة الصحفيين ضد الداخلية، فلمن نلجأ الآن؟ ..بيان النائب العام مصادرة على بلاغ الصحفيين ضد الداخيلة.. النائب العام حكم وحصن كل القرارات عن انتهاكات الداخلية غير المسبوقة".

وقال "قلاش" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن هناك صورة سيئة صدرت للعالم عن تصرف الدولة مع كيان نقابى عمره 75 عامًا، وكأننا فى حرب ضروس لا نعرف أسبباها، ومن الذى يدفع بها، مضيفاً:"الأمر لا يحتمل توترات داخلية، بهذه السخونة التى لا نعرف أين تذهب بنا جميعا، إلا إذا كان هناك من فى الداخل يخدم على من فى الخارج، البلد ستضيع منا جميعًا".

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وشدد على ضرورة تقليل بؤر التوتر والاحتقان، مؤكدًا أن الداخل مشتعل ويكاد يصل إلى مرحلة الحريق، متسائلاً :"كيف يمكننا بهذه الحالة مواجهة التحديات الخارجية.. لا أقف بجوار النقابة بل أقف بجوار بلدى".

- نص قرار النائب العام بحظر النشر بواقعة ضبط عمرو بدر ومحمود السقا بنقابة الصحفيين.. بيان النيابة: ما اتخذ من إجراءات الضبط داخل النقابة يتفق وصحيح القانون.. ومقر "الصحفيين" لا يستعصى على ضبط المتهمين

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