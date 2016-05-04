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إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية

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إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح موانى السويس الثلاث بورتوفيق والأدبية والزيتيات، واستئناف الحركة الملاحية بهم بعد تحسن الأحوال الجوية، مؤكدا أنه تم استمرار غلق ميناء السخنة لحين تحسن الأحوال الجوية .

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قامت باغلاق موانئ السويس بسبب العاصفة الترابية.


>- بالصور.. عاصفة ترابية وارتفاع الأمواج تغلق أربعة موانئ بمحافظة السويس
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