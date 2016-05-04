أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقيب الصحفيين لـ"على هوى مصر": لايليق بمؤسسات الدولة أن تتعامل معى كمجرم

Google+ Print
نقيب الصحفيين لـ"على هوى مصر": لايليق بمؤسسات الدولة أن تتعامل معى كمجرم نقيب الصحفيين لـ"على هوى مصر": لايليق بمؤسسات الدولة أن تتعامل معى كمجرم
أبدى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، استيائه من تعامل مؤسسات الدولة معه وكأنه مجرم، متسائلا:" هل يليق بمؤسسات قانونية وسيادية فى البلد أن تتعامل مع النقيب كأنه مجرم.. أنا لا أخشى على نفسى أى شيء.. وإذا كنتم تريدون إرسال رسالة، فالرسالة ضلت الطريق لأن أمرى إلى الله، ولا أريد إلا مصلحة النقابة والبلد".

وتساءل "قلاش"، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى "، المذاع عبر فضائية "النهار"، :"هل النائب العام أعطى إذن للداخلية باقتحام النقابة بـ 40 فرد أمن مسلح .. هذه رسالة لكل النقابات المهنية".

وأوضح أن الأمر أصبح أكثر اشتعالا وغضبا بعد بيان النيابة العامة، مضيفاً :"أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن حالة الحرب للحفاظ على البلد، ونحتاج مساعدة لحل الأزمة، لكن لا يمكن ترك مصير البلد لمعالجات أمنية".

ورفض النقيب حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين من قبل وزارة الداخلية، مستطرداً :"ثم يصدر بيان عاجل من النيابة العامة وكأننا فى حالة حرب، أنا مندهش.. وهدفنا غدا فى الجمعية العمومية كرامة الصحفى والمهنة واحترام مواد الدستور وإعطاء أولوية للتشريعات الصحفية لمواجهة التحديات الخارجية والإعلام الغربى المتربص بنا".

وأكد أن وزير الداخلية مسئول سياسيا عما حدث، مضيفاً :"فى أى بلد محترم المسئول عن الأمر يتخذ موقفا من تلقاء من نفسه..البلد من الناحية الأمنية يتم معالجة الأمور فيها بطريقة تؤدى إلى اشتعالها بأكملها وتفجير الأزمات وبؤر التوتر..وأدعوا كل زملائى الصحفيين دفاعاً عن كرامة النقابة والحفاظ على البلد، وسنتعامل بمسئولية ولن ننجرف لأى مهاترات أو ضغوط تريد أن تجعلنا ننحرف عن مسارنا الحقيقى".

- نقيب الصحفيين لـ"خالد صلاح":النائب العام حصن انتهاكات الداخلية ..ولمن نلجأ
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء