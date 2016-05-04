نقيب الصحفيين لـ"على هوى مصر": لايليق بمؤسسات الدولة أن تتعامل معى كمجرم

أبدى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، استيائه من تعامل مؤسسات الدولة معه وكأنه مجرم، متسائلا:" هل يليق بمؤسسات قانونية وسيادية فى البلد أن تتعامل مع النقيب كأنه مجرم.. أنا لا أخشى على نفسى أى شيء.. وإذا كنتم تريدون إرسال رسالة، فالرسالة ضلت الطريق لأن أمرى إلى الله، ولا أريد إلا مصلحة النقابة والبلد".

وتساءل "قلاش"، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار"، :"هل النائب العام أعطى إذن للداخلية باقتحام النقابة بـ 40 فرد أمن مسلح .. هذه رسالة لكل النقابات المهنية".

وأوضح أن الأمر أصبح أكثر اشتعالا وغضبا بعد بيان النيابة العامة، مضيفاً :"أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن حالة الحرب للحفاظ على البلد، ونحتاج مساعدة لحل الأزمة، لكن لا يمكن ترك مصير البلد لمعالجات أمنية".

ورفض النقيب حصار النقابة والتضييق على دخول الصحفيين من قبل وزارة الداخلية، مستطرداً :"ثم يصدر بيان عاجل من النيابة العامة وكأننا فى حالة حرب، أنا مندهش.. وهدفنا غدا فى الجمعية العمومية كرامة الصحفى والمهنة واحترام مواد الدستور وإعطاء أولوية للتشريعات الصحفية لمواجهة التحديات الخارجية والإعلام الغربى المتربص بنا".

وأكد أن وزير الداخلية مسئول سياسيا عما حدث، مضيفاً :"فى أى بلد محترم المسئول عن الأمر يتخذ موقفا من تلقاء من نفسه..البلد من الناحية الأمنية يتم معالجة الأمور فيها بطريقة تؤدى إلى اشتعالها بأكملها وتفجير الأزمات وبؤر التوتر..وأدعوا كل زملائى الصحفيين دفاعاً عن كرامة النقابة والحفاظ على البلد، وسنتعامل بمسئولية ولن ننجرف لأى مهاترات أو ضغوط تريد أن تجعلنا ننحرف عن مسارنا الحقيقى".

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