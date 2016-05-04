حريق هائل يلتهم 17 منزلًا فى أسيوط

التهم حريق، شب اليوم الثلاثاء، بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط، 17 منزلا وحظيرة، مما أدى إلى احتراق جميع محتويات تلك المنازل، دون أى خسائر بشرية تذكر.

تلقى اللواء عبد البسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق ضخم بأحد منازل قرية ديروط الشريف، التابعة لمركز ديروط، مما أدى إلى احتراق 17 منزلا وحظيرة، مما أدى إلى تدمير محتوياتها، دون خسائر بشرية.

وانتقلت قوات الإسعاف والإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران التى امتدت لتلك المنازل، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى معرفة أسباب الحريق.

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