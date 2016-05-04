أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حريق هائل يلتهم 17 منزلًا فى أسيوط

Google+ Print
حريق هائل يلتهم 17 منزلًا فى أسيوط حريق هائل يلتهم 17 منزلًا فى أسيوط
التهم حريق، شب اليوم الثلاثاء، بقرية ديروط الشريف التابعة لمركز ديروط، 17 منزلا وحظيرة، مما أدى إلى احتراق جميع محتويات تلك المنازل، دون أى خسائر بشرية تذكر.

تلقى اللواء عبد البسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق ضخم بأحد منازل قرية ديروط الشريف، التابعة لمركز ديروط، مما أدى إلى احتراق 17 منزلا وحظيرة، مما أدى إلى تدمير محتوياتها، دون خسائر بشرية.

وانتقلت قوات الإسعاف والإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران التى امتدت لتلك المنازل، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارى معرفة أسباب الحريق.

- السيطرة على حريق بقرية القطنة التهم 4 منازل ومخازن للخردة بسوهاج
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365