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أسامة هيكل لـ"خالد صلاح": الجميع خاسر من تصعيد "الداخلية" والصحفيين

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أسامة هيكل لـ"خالد صلاح": الجميع خاسر من تصعيد "الداخلية" والصحفيين أسامة هيكل لـ"خالد صلاح": الجميع خاسر من تصعيد "الداخلية" والصحفيين
دعا أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية،
>لضرورة التحلى بالحكمة والهدوء بعيداً عن التصعيد.

وقال "هيكل"، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ببرنامج "على هوى "، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الداخلية أخطأت فى تعاملها مع أزمة الصحفيين، وكذلك "الصحفيين" بعد إيوائها لاثنين صادر بحقهما قرار ضبط وإحضار.

وأعرب رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، عن قلقله من تداعيات الموقف، محذراً من إجراءات التصعيد، مؤكداً:"الخسارة ستقع على الجميع، وأرى أن الجميع فى مأزق، ولا داعى لوقفات النقابات الأخرى، ولا بد من الحكمة فى التعامل مع الأمور".

ورفض "هيكل"، تضامن النقابات الأخرى مع الصحفيين داخل النقابة، حتى لا تتفاقم الأمور ويندس المخربون، مضيفاً:"شوفنا أمور كثيرة جداً عام 2011، جعلتنا نشك فى أصابع أيدينا..الحوار هو الحل".

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