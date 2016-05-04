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صور.. محافظ أسوان يخاطب وزارتي الإسكان والمالية لإنهاء مشكلات إسكان الشباب

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صور.. محافظ أسوان يخاطب وزارتي الإسكان والمالية لإنهاء مشكلات إسكان الشباب صور.. محافظ أسوان يخاطب وزارتي الإسكان والمالية لإنهاء مشكلات إسكان الشباب

جانب من اللقاء الأسبوعي

 

استمع اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، خلال لقائه الأسبوعي لمطالب المواطنين، حيث أعطى توجيهاته للسكرتير العام المساعد بإعداد خطاب لإرساله إلى وزارة الإسكان بشأن الحاجزين ضمن مشروع إسكان الشباب من عام 2008.

وذلك يتضمن حصر كافة الحاجزين وترتيب كافة الدفعات بأسبقية الحجز لكل منهم لوضعهم طبقًا لأسبقية توقيت الحجز ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي على أن يتم مراعاة سن المتقدم عام 2008.

وطالب “حجازي” أيضًا بإعداد خطاب لوزارة المالية بشأن صرف حافز الإثابة للعاملين بالتربية والتعليم، مع تكليفه لمدير التربية والتعليم بأسوان بعمل حصر كامل بأعداد العاملات بروضات رياض الأطفال على مستوى المحافظة والمتعاقد معهم بنظام اليومية لدراسة هذه الحالات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

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