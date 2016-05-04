مباحث الوادى الجديد تكثف تحرياتها لكشف غموض مقتل مزارع بالخارجة‎

تباشر إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد، وقسم شرطة الخارجة تحقيقاتها ،فى العثور على جثة مزارع فى العقد الثالث من عمره ،والذى لقي مصرعه اليوم الثلاثاء ،فى ظروف غامضة داخل مزرعة بمنطقة العيسوية بقرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد، بعد أن تعرض للضرب على الرأس وتم تحرير محضر بالحادث واحيل الى النيابة للتحقيق . حيث تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مزارع يدعى رجب يوسف على 30 سنة من مركز أبوتيج أسيوط ،وتبين من المعاينة المبدئية أنه مصاب بجروح قطعية فى الرأس ولفظ أنفاسه الأخيرة ،متأثرًا بجروحه وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق .