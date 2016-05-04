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كروز: تصريحات ترامب حول مشاركته في اغتيال “كينيدي” كاذبة

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كروز: تصريحات ترامب حول مشاركته في اغتيال “كينيدي” كاذبة كروز: تصريحات ترامب حول مشاركته في اغتيال “كينيدي” كاذبة

تيد كروز

رفض المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية تيد كروز إتهامات رجل الأعمال الملياردير دونالد المرشح للانتخابات التمهيدية الرئاسية لرافائيل كروز، والد تيد بأنه شارك “لي هارفي أوزوالد” في اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.

ووصف كروز ، فى كلمه له من مدينة إيفانزفيل في إنديانا طبقا لقناة الحرة الأمريكية الليلة، ترامب ب”الكذاب” وذلك ردا على اتهامات الأخير.

كما وجه كروز انتقادا لترامب حول ما أدلى به الأخير عن النساء، واصفا إياه بأنه مرعوب من النساء القويات.

وكان ترامب قد اتهم كروز الأب بمشاركة لي هارفي أوزوالد في اغتيال الرئيس السابق جون كينيدي.

ويعتزم سناتور ولاية تكساس تيد كروز تنظيم تجمع انتخابي في إنديانابوليس ليلة الثلاثاء مع إعلان النتائج، في حين يعتزم ترامب تنظيم تجمع انتخابي ليلي في “برج ترامب” في مدينة نيويورك.

أ ش أ

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