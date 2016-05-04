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#ليلة_الأبطال بالفيديو - جريزمان يدخل تاريخ أتليتكو ويهز شباك بايرن بهدف تسلل

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#ليلة_الأبطال بالفيديو - جريزمان يدخل تاريخ أتليتكو ويهز شباك بايرن بهدف تسلل #ليلة_الأبطال بالفيديو - جريزمان يدخل تاريخ أتليتكو ويهز شباك بايرن بهدف تسلل

سجل أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد هدفا ثمينا في شباك بايرن ميونيخ بمباراة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل أتليتكو ضيفا على بايرن في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب بهدف.

بايرن تقدم بهدف لشابي ألونسو في الدقيقة 31، قبل أن يستغل جريزمان تمريرة فيرناندو توريس وينفرد بمانويل نوير ويسجل في الدقيقة 53.

وأوضحت الاعادات التليفزيونية وجود جريزمان في موقف تسلل.

جريزمان أصبح الهداف التاريخي لأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بمجموع تسعة أهداف متفوقا على دييجو كوستا الذي حمل الرقم السابق بثمانية أهداف.

شاهد الهدف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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