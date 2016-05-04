تقرير في الجول – رقم رائع لمايوكا.. لا يتفوق عليه سوى باولو ومتعب وجمعة

خرج إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك من مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الدقيقة 70 بعد تسجيله هدفا كان الثاني للقلعة البيضاء، ولكنه كان استثنائيا للمهاجم الزامبي.

ومع خروجه أتم مايوكا 500 دقيقة في الملعب مع الزمالك، سجل فيهم المهاجم الزامبي 4 أهداف.

وبهذا، يملك مايوكا هدفا كل 125 دقيقة.

معدل تسجيل مايوكا أفضل من معدل تسجيل الخمسة لاعبين المتصدرين لقائمة هدافي الدوري المصري، ما عدا مهاجم سموحة حسام سلامة "باولو".

أما بالنسبة لجميع لاعبي الدوري المصري، فإن مايوكا لا يسبقه سوى باولو بطبيعة الحال، بجانب عماد متعب مهاجم الأهلي، وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي ضمن اللاعبين الذين سجلوا 3 أهداف أو أكثر في الدوري.

باولو سجل 14 هدفا في 1707 دقيقة، مسجلا هدفا في كل 122 دقيقة.

أما بالنسبة لبقية متصدري قائمة هدافي الدوري، فالوصيف مروان محسن سجل 11 هدفا في 2126 دقيقة، أي أن مهاجم الإسماعيلي يزور الشباك كل 193 دقيقة.

مهاجم مصر للمقاصة نانا بوكو يسجل هدفا كل 192 دقيقة، حيث سجل 10 أهداف في 1923 دقيقة.

ويسجل أحمد رؤوف مهاجم المصري البورسعيدي هدفا كل 213 دقيقة، حيث سجل 10 أهداف في 2130 دقيقة.

خامس هدافي الدوري ستانلي مهاجم دجلة يسجل كل 161 دقيقة، حيث يملك 10 أهداف في 1608 دقيقة.

في الدوري المصري إجمالا، لا يتفوق على مايوكا سوى باولو، ومتعب – الذي يسجل كل 72 دقيقة حيث يملك 3 أهداف في 216 دقيقة – وأحمد جمعة الذي سجل 7 أهداف في 725 دقيقة – بمعدل هدف كل 104 دقيقة.

ومن أصحاب المعدلات الممتازة أيضا هو مهاجم الزمالك أحمد حسن مكي، صاحب هدف كل 139 دقيقة، وماليك إيفونا، الذي يسجل كل 146 دقيقة.