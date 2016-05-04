بالفيديو - أتليتكو إلى نهائي الأبطال.. اقتلوا جوارديولا

أتليتكو مدريد من كبار أوروبا.. هكذا أكد المدير الفني دييجو سيميوني ورجاله بعد تأهل الفريق الإسباني إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخ النادي على حساب بايرن ميونيخ وملعبه أليانتز أرينا.

فبعدما عبر أتليتكو مدريد حاجز برشلونة في دور الثمانية قتل بايرن ميونيخ للوصول إلى المباراة الختامية في البطولة الأهم على مستوى الأندية في العالم للمرة الثانية خلال السنوات الـ3 الأخيرة.

وجاء تأهل أتليتكو بعد الفوز ذهابا على بايرن ميونيخ بهدف في إسبانيا، وخسارة الإياب على أرض ألمانيا بهدفين لهدف.

وينتظر أتليتكو الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء لمعرفة منافسه في النهائي الذي يقام على أرض سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

أما بايرن ميونيخ فقد فشل في الوصول للنهائي رقم 11 عبر تاريخه، وانتهت فرص بيب جوارديولا المدير الفني للفريق في حمل اللقب بألوان العملاق البافاري.

فبيب جوارديولا سيودع بايرن ميونيخ في نهاية الموسم. وقد قال للصحفيين قبل مباراة أتليتكو: "لو لم أصل للنهائي اقتلوني".

وجاءت عملية قتل مشروع جوارديولا مع بايرن ميونيخ مجددا على يد إسبان بعدما ودع المسابقة على يد ريال مدريد ثم برشلونة في الموسم التالي، والآن أتليتكو مدريد.

وخسر بيب الرهان في مباراة درامية شهدت إهدار بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد لركلتي جزاء والكثير من المشاحنات بين اللاعبين والمدربين.

بايرن يهيمن

هيمن بايرن ميونيخ على بداية المباراة في وجود توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي كثنائي هجوم للفريق البافاري يدعمه أرتورو فيدال وشابي ألونسو من العمق ودوجلاس كوستا وفرانك ريبري من الجناحين.

ضغط بايرن خصمه الذي انكسر سريعا في ركلة حرة نفذها شابي ألونسو بتصويبة أرضية، ارتطمت في مدافع أتليتكو خوسيه خيمينيز وسكنت شباك الفريق الإسباني.

بعد دقائق وضح ارتباك أتليتكو ومدافعه خوسيه خيمينيز الذي تسبب مرة أخرى في مشكلة لفريقه بعدما عرقل توماس مولر ليحصل بايرن ميونيخ على ركلة جزاء.

دخل مولر لتنفيذ ركلة الجزاء.. وهنا بدأت الدراما.

توماس مولر

في مباراة الذهاب لم يلعب مولر أساسيا وتلقى بيب انتقادات بالجملة على هذا القرار.

ولتشتعل الدراما أهدر مولر في مباراة الإياب ركلة جزاء محورية غيرت اتجاه المباراة من بايرن إلى أتليتكو.

فمنذ تصدى يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد والفريق الإسباني استفاق وعزم بايرن ميونيخ قل كثيرا.

وما أراح أتليتكو هو نهاية الشوط الأول بهدف وحيد لبايرن في ظل إهدار روبرت ليفاندوفسكي لفرصتين من داخل منطقة جزاء الفريق الإسباني.

شوط أتليتكو

في الشوط الثاني خطف أتليتكو مدريد هدفا به شبهة تسلل لأنطوان جريزمان الذي أخذ الكرة وركض وحيدا بعد كسر مصيدة تسلل بايرن - أو هكذا رأى الحكم - ووضع الفرنسي الكرة في مرمى مانويل نوير.

وأهدر ليفاندوفسكي فرصة قاتلة بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة جزاء أتليتكو ولم يسددها.

وتصدى أوبلاك لقذيفة من أرتورو فيدال الذي قدم مباراة طيبة في وسط ملعب بايرن ميونيخ.

أتليتكو كان متماسكا. لكن بايرن استعاد حظوظه في اللقاء بعدما جاءت عرضية يسارية من ديفيد ألابا استقبلها فيدال برأسية ارتقى فيها رقيبه ليرسلها إلى ليفاندوفسكي سجلها البولندي بنجاح.

هدف بايرن أشعل اللقاء. وظلت الدقائق تسير بهدوء حتى حصل أتليتكو على فرصة جديدة لقتل بايرن وركلة جزاء لفرناندو توريس بها شبهة خطأ تحكيمي.

خابي مارتينيز عرقل توريس والحكم رأى أن العرقلة تمت داخل منطقة بايرن واحتسب ركلة جزاء.. كل شيء يقول أتليتكو سينهي الأمور.

لكن توريس أهدر ركلة الجزاء.

ومع مرور الدقائق ازدادت الإثارة لدرجة جعلت أعصاب سيميوني تحترق لدرجة دفعة المدرب الأرجنتيني لدفع أحد منظمي اللقاء في كتفه.

هنا وضح أن بايرن انتهى مخزونه البدني. وخرج أتليتكو بالمباراة إلى بر الأمان.

فاز أتليتكو، والتاريخ يقول إن من يطيح ببايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة يحصل على اللقب. فهل يحدث ذلك؟

لو وصل ريال مدريد لتكرر سيناريو 2014 حين لعب ثنائي العاصمة الإسبانية في المباراة الختامية للأبطال.

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