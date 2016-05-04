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مصطفى بكري: بيان مجلس نقابة الصحفيين الأسوء تاريخًا

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مصطفى بكري: بيان مجلس نقابة الصحفيين الأسوء تاريخًا مصطفى بكري: بيان مجلس نقابة الصحفيين الأسوء تاريخًا

مصطفى بكرى – أرشيفية

حمل عضو مجلس النواب “مصطفى بكري” أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أي تداعيات قد تحدث غدًا، بعد انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين لبحث أزمة اقتحام نقابة الصحفيين من جانب وزارة الداخلية.
> وأضاف بكري خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ البيان الذي صدر عن مجلس نقابة الصحفيين والنقيب يحي قلاش يُعد أسوأ بيان في التاريخ، موضحًا أنّ أعضاء مجلس النقابة يُساندوا جماعة الإخوان المسلمين.
> وأوضح بكري أنّه كان: “يجب على مجلس النقابة أنْ يَنأى بنفسه عن التورط في هذه القضية مع الداخلية، لأنّ الضباط الذين دخلوا إلى مقر النقابة لم يُفتشوا أحد”، قائلاً: “كانَ يجب على مجلس النقابة وقف التصعيد، لكونه المعني بالتفاوض في هذه القضية”.

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