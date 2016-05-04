مصطفى بكري: بيان مجلس نقابة الصحفيين الأسوء تاريخًا

حمل عضو مجلس النواب “مصطفى بكري” أعضاء مجلس نقابة الصحفيين أي تداعيات قد تحدث غدًا، بعد انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين لبحث أزمة اقتحام نقابة الصحفيين من جانب وزارة الداخلية.

> وأضاف بكري خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنّ البيان الذي صدر عن مجلس نقابة الصحفيين والنقيب يحي قلاش يُعد أسوأ بيان في التاريخ، موضحًا أنّ أعضاء مجلس النقابة يُساندوا جماعة الإخوان المسلمين.

> وأوضح بكري أنّه كان: “يجب على مجلس النقابة أنْ يَنأى بنفسه عن التورط في هذه القضية مع الداخلية، لأنّ الضباط الذين دخلوا إلى مقر النقابة لم يُفتشوا أحد”، قائلاً: “كانَ يجب على مجلس النقابة وقف التصعيد، لكونه المعني بالتفاوض في هذه القضية”.