حريق يلتهم جهاز عروسة و8 منازل بقرية عنيبس بجهينة فى سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج منذ قليل على حريق نشب بــ8 منازل بقرية عنيبس دائرة مركز جهينة غرب المحافظة، دون حدوث خسائر فى الأرواح، واتهم مالكو المنازل الثمانية عاملا وزوجته وأبناءه بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهم.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من اللواء عاطف أبو العباس نائب مدير أمن سوهاج يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد حلمى حليم، رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، تمكن قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة والعميد حسام المصرى، وكيل الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمنازل ملك حسن محمد عبد الرحيم 50 سنة، عامل، وفتحى محمد محمود بالمعاش، وأنور محمد محمود 40 سنة، ومحمد حماد 45 سنة وعاطف محمد محمود 50 سنة، عامل، ومحمد مدبولى عبد النعيم 50 سنة، مدرس، ومحمد كامل 30 سنة، عامل، وحمودة السيد قبيصى بالمعاش، ونتج عن الحريق احتراق جهاز عروسة بالكامل ونفوق بعض الماشية.

وبسؤال مالكى المنازل اتهموا ممدوح محمد وزوجته وأبناءه بارتكاب الواقعة وإشعال النيران فى المنازل بسبب وجود خلافات بينهم، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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