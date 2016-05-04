الجيش الجزائرى يعلن مقتل سبعة متطرفين فى أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش الجزائرى قتل سبعة متطرفين مسلحين فى اسبوع فى شرق الجزائر، أحدهم الثلاثاء فى عملية عسكرية لا تزال مستمرة.

إلى ذلك، قالت الوزارة فى بيان نقلته وكالة الانباء الجزائرية أنه تم مساء الثلاثاء على الحدود مع النيجر "توقيف إرهابيين اثنين من جنسيتين افريقيتين كانا بصدد اختراق الحدود الجزائرية على متن دراجة نارية".

وأشارت الوزارة فى وقت سابق إلى "القضاء على إرهابى قرب بلدية كركرة بولاية سكيكدة (500 كلم شرق العاصمة) فى عملية تمشيط لا تزال متواصلة"، مضيفة انه "تم استرجاع سلاحه المتمثل فى مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف واربعة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأعلن الجيش الجمعة والسبت قتل أربعة "إرهابيين" آخرين خلال عملية التمشيط نفسها.

والخميس، قتل "إرهابيان" فى بومرداس (50 كلم شرق الجزائر)، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وفى 2015، قتل الجيش الجزائرى أو اعتقل "157 إرهابيا" بحسب حصيلة للوزارة.

ورغم إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية العام 2005 بهدف طى صفحة الحرب الأهلية التى أوقعت نحو 200 ألف قتيل خلال "العقد الاسود"، لا تزال الجماعات الاسلامية المسلحة ناشطة فى الجزائر وتستهدف قوات الأمن خصوصا.

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