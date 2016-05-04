أخبار عاجلة

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري -
فرانس برس: «داعش» يتبنى تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
«سعف الدم».. استشهاد 41 شخصًا وإصابة 118 آخرين (تحديث) -
إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب -
نادي القضاة يدين تفجيري طنطا والإسكندرية: عمل إرهابي «غاشم» -
وزير الصناعة يفتتح المؤتمر الثالث للاستثمار وريادة الأعمال بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الجزائرى يعلن مقتل سبعة متطرفين فى أسبوع

Google+ Print
الجيش الجزائرى يعلن مقتل سبعة متطرفين فى أسبوع الجيش الجزائرى يعلن مقتل سبعة متطرفين فى أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش الجزائرى قتل سبعة متطرفين مسلحين فى اسبوع فى شرق الجزائر، أحدهم الثلاثاء فى عملية عسكرية لا تزال مستمرة.

إلى ذلك، قالت الوزارة فى بيان نقلته وكالة الانباء الجزائرية أنه تم مساء الثلاثاء على الحدود مع النيجر "توقيف إرهابيين اثنين من جنسيتين افريقيتين كانا بصدد اختراق الحدود الجزائرية على متن دراجة نارية".

وأشارت الوزارة فى وقت سابق إلى "القضاء على إرهابى قرب بلدية كركرة بولاية سكيكدة (500 كلم شرق العاصمة) فى عملية تمشيط لا تزال متواصلة"، مضيفة انه "تم استرجاع سلاحه المتمثل فى مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف واربعة مخازن ذخيرة مملوءة".

وأعلن الجيش الجمعة والسبت قتل أربعة "إرهابيين" آخرين خلال عملية التمشيط نفسها.

والخميس، قتل "إرهابيان" فى بومرداس (50 كلم شرق الجزائر)، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وفى 2015، قتل الجيش الجزائرى أو اعتقل "157 إرهابيا" بحسب حصيلة للوزارة.

ورغم إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية العام 2005 بهدف طى صفحة الحرب الأهلية التى أوقعت نحو 200 ألف قتيل خلال "العقد الاسود"، لا تزال الجماعات الاسلامية المسلحة ناشطة فى الجزائر وتستهدف قوات الأمن خصوصا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365