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كيرى يشير إلى "عواقب" فى حال عدم التزام نظام الأسد بوقف إطلاق النار

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كيرى يشير إلى "عواقب" فى حال عدم التزام نظام الأسد بوقف إطلاق النار كيرى يشير إلى "عواقب" فى حال عدم التزام نظام الأسد بوقف إطلاق النار
اعتبر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الثلاثاء أن "عواقب" ستترتب على عدم التزام الرئيس السورى بشار الأسد بالوقف الجديد لإطلاق النار الجارى النقاش حوله بين واشنطن وموسكو خصوصا فى حلب.

وقال كيرى فى تصريح صحافى ادلى به فى مقر وزارة الخارجية "فى حال لم يلتزم الاسد بذلك ستكون هناك بشكل واضح عواقب وإحداها يمكن أن تكون الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار" مشيرا أيضا إلى "عواقب أخرى يجرى النقاش حولها" من دون أن يوضح ماهيتها.
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