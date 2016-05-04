بى بى سى: بريطانيا قد ترسل المزيد من الجنود لتدريب القوات العراقية

>كشف مصدر عسكرى اليوم الثلاثاء عن أن بريطانيا قد ترسل المزيد من الجنود إلى العراق لتدريب القوات على مواجهة تنظيم داعش الارهابى، وأوضح المصدر لشبكة "بى بى سى" أنه لم يتخذ أى قرار حتى الآن، مشيرا إلى أنه قد يتم ارسال عدة مئات من الجنود.
وذكرت وزارة الدفاع أنها تبحث ارسال "دعم اضافي"، مؤكدة على أنه لم يتم اتخاذ أى قرار.
>ومن ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، إن بلاده ستقدم الذخيرة إلى قوات البشمرجة الكردية، وأشارت شبكة "بى بى سي" إلى أن الذخيرة قد تشمل الرصاص للرشاشات ثقيلة التى تم ارسالها بالفعل من المملكة المتحدة.
ويتواجد نحو 300 عسكرى بريطانى فى العراق حاليا لتدريب القوات العراقية ومقاتلى البشمرجة.
>وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لحرب داعش طلب من بريطانيا بخث مجموعة من الخيارات لدعم العراقية.
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