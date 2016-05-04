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بى بى سى: بريطانيا قد ترسل المزيد من الجنود لتدريب القوات العراقية

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بى بى سى: بريطانيا قد ترسل المزيد من الجنود لتدريب القوات العراقية بى بى سى: بريطانيا قد ترسل المزيد من الجنود لتدريب القوات العراقية

>كشف مصدر عسكرى اليوم الثلاثاء عن أن بريطانيا قد ترسل المزيد ‏من الجنود إلى العراق لتدريب القوات على مواجهة تنظيم داعش الارهابى، وأوضح المصدر لشبكة "بى بى سى" أنه لم يتخذ أى قرار حتى الآن، مشيرا إلى أنه قد يتم ‏ارسال عدة مئات من الجنود.‏

وذكرت وزارة الدفاع أنها تبحث ارسال "دعم اضافي"، مؤكدة على أنه لم يتم اتخاذ أى قرار.‏
>ومن ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، إن بلاده ستقدم الذخيرة إلى ‏قوات البشمرجة الكردية، وأشارت "بى بى سي" إلى أن الذخيرة قد تشمل الرصاص للرشاشات ثقيلة التى تم ‏ارسالها بالفعل من المملكة المتحدة. ‏

ويتواجد نحو 300 عسكرى بريطانى فى العراق حاليا لتدريب القوات العراقية ومقاتلى ‏البشمرجة.‏
>وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لحرب داعش طلب ‏من بريطانيا بخث مجموعة من الخيارات لدعم العراقية.‏
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