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رئيس مجلس النواب الأردنى يرفض دخول الإسرائيليين إلى البرلمان

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رئيس مجلس النواب الأردنى يرفض دخول الإسرائيليين إلى البرلمان رئيس مجلس النواب الأردنى يرفض دخول الإسرائيليين إلى البرلمان
أعلن رئيس مجلس النواب الأردنى عاطف الطراونة، اليوم الثلاثاء، رفض المجلس دخول الإسرائيليين إلى قبة البرلمان للمشاركة فى أعمال قمة المنتدى العالمى للنساء فى البرلمان 2016.

وقال الطراونة، فى مؤتمر صحفى عقده للحديث عن القمة التى ستنطلق أعمالها غداً الأربعاء: "لن نسمح لمن يغتصب أرضنا ويقتل شعبنا وشبابنا أن يدخل قبة البرلمان".

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية "صوت إسرائيل"، عن الطراونة قوله، إن المجلس طلب منذ البداية من المنظمين عدم توجيه الدعوة للإسرائيليين للمشاركة فى القمة التى يعقدها مجلس النواب بالتعاون مع الملتقى العالمى للنساء ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وأوضح رئيس البرلمان قائلا: "استبقنا الأمر وطلبنا عدم مشاركة وفد إسرائيلى فى أعمال القمة وكانت هناك استجابة من قبل المنظمين".

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