قطر تستضيف مؤتمر المصالحة الليبية الثانى بمشاركة عشرات القبائل

استضافت الدوحة، اليوم، مؤتمر المصالحة الليبية الثانى، بمشاركة ممثلين عن عشرات القبائل والشخصيات العامة، وكذا الأطراف الليبية على اختلاف توجهاتها.

وذكرت بوابة الشرق القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة سعيا للاستقرار والازدهار والمحافظة على الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال ليبيا، مشيرة إلى أن المجتمعين اتفقوا على العمل الجاد من أجل تأسيس هيئة وطنية مستقلة للمصالحة الوطنية في ليبيا.

وطالب البيان الختامى بالبدء فى برنامج وطنى عملى لعودة اللاجئين والنازحين داخل وخارج ليبيا، والنظر فى أوضاع السجناء السياسيين فى جميع أنحاء البلاد، مشددا على ترك استيفاء الحقوق الخاصة بالأفراد إلى القضاء.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين توافقوا على أهمية ووجوب تحقيق مصالحة وطنية ناجزة وعادلة بين كل أطياف ومكونات الشعب الليبى فى الداخل والخارج دون تمييز أو إقصاء، ملمحا إلى أهمية استمرار توسيع جهود وأعمال ومشاريع المصالحة الوطنية الشاملة.

ودعا البيان كل أبناء الشعب الليبي إلى نبذ العنف والتطرف لخلق جبهة داخلية قوية ومتماسكة بما يعزز قيم التسامح والعفو والصفح ولم الشمل، كما دعا إلى وقف كل الحملات الإعلامية الداعية إلى التحريض وبث الكراهية.

كما اتفق المجتمعون وفق البيان الختامى على العمل لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية الثالث فى ليبيا داعين كل الأطياف الليبية إلى المشاركة ودعم جهود المصالحة بين أبناء الوطن الواحد.

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