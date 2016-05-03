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«أتليتكوا مدريد» يطيح بـ«بايرن موينخ» ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه

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«أتليتكوا مدريد» يطيح بـ«بايرن موينخ» ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه «أتليتكوا مدريد» يطيح بـ«بايرن موينخ» ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه

أتليتكو مدريد- أرشيفية

للمرة الثالثة في تاريخه تأهل فريق أتليتكوا مدريد الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالرغم من خسارته بنتيجة 2-1 امام فريق بارين ميونخ الألماني في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الأليانز أرينا.

وأفتتح  تشابي ألونسو التسجيل لصالح البايرن، في الدقيقة 31 بعد تسديدة لركلة حرة صاروخية أرضية اصطدمت في قدم خوسيه خيمينيز وتحولت في شباك الحارس أوبلاك.

وشهدت المباراة أهدار مولر لركلة الجزاء لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 33 بعد تألق الحارس أوبلاك.

وأحرز أنطوان حريزمان هدف التعادل للأتليتي في الدقيقة 53 بعد مواجته لنوير حارس البايرن منفردًا ليسددها على يسار الحارس الألماني.

وعزز البايرن تقدمه بهدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 74، الا أن البايرن احتاج لأحراز هدف آخر للتأهل.

ليهدر توريس لركلة جزاء لصالح أتليتكوا مدريد في الدقيقة 83، وتنتهى المبارتين بنتيجة 2-2 ليضمن الفريق الإسباني التأهل لنهائي أبطال أوروبا.

 

 

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