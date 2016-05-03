الجيش الجزائري يقتل سبعة إرهابيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه تم قتل 7 إرهابيين خلال أسبوع في شرق الجزائر، أحدهم قتل اليوم الثلاثاء، في عملية عسكرية لا تزال مستمرة.

قالت الوزارة – في بيانًا لها- إنه ‘‘تم مساء الثلاثاء على الحدود مع النيجر توقيف إرهابيين اثنين من جنسيتين أفريقيتين كانا بصدد اختراق الحدود الجزائرية على متن دراجة نارية’’، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت الوزارة في وقت سابق إلى القضاء على إرهابي قرب بلدية كركرة بولاية سكيكدة، في عملية تمشيط لا تزال متواصلة، مؤكدة أنه تم استرجاع سلاحه المتمثل في مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة.

وأعلن الجيش الجمعة والسبت قتل أربعة إرهابيين آخرين خلال عملية التمشيط نفسها. والخميس، قتل إرهابيان في بومرداس، بحسب بيان لوزارة الدفاع.