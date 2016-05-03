صور.. الزمالك يفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف

حقق الزمالك اليوم فوزه على نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المبارة التي جمعتهما في إطار الدور الـ 26 في بطولة الدوري العام الممتاز.

أحرز أول أهداف المبارة وأهداف الزمالك اللاعب محمود كهربا في الدققة 42، وعزز إيمانويل مايوكا تقدم الزمالك بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المبارة. بينما أحرز عاصم صلاح الهدف الوحيد لطلائع الجيش في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده من النقاط لـ 58 نقطة محتلًا المركز الثاني خلف الأهلي، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش غن النقطة 29 نقطة في المركز 14 في ترتيب الدوري.