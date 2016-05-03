دراسة: تطعيم الأنفلونزا أثناء الحمل يحمي الطفل بعد ولادته بـ6 أشهر

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن الأمهات اللاتي يتلقين تطعيمًا ضد الأنفلونزا أثناء الحمل تقل بشكل كبير احتمالات إصابة أطفالهن بالإنفلونزا خلال الأشهر الـ6 الأولى بعد الولادة.

وأوصت الدراسة التي أجريت في جامعة يوتا الأمريكية، التي نشرتها دورية “طب الأطفال” بأن يكون تطعيم الأمهات ضد الإنفلونزا خلال الحمل من “أولويات الصحة العامة”، حسبما ذكر موقع الإمارات 24.

يعتبر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وكبار السن فوق 65 سنة، والحوامل الفئات الـ3 الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا. وتنصح التوصيات الأمريكية الآباء على تطعيم أطفالهم بداية من سن 6 أشهر بلقاح الأنفلونزا.

وذلك نظرًا لأنه لا يمكن تطعيم الطفل بلقاح الإنفلونزا خلال الأشهر الـ 6 أشهر الأولى من عُمره عليه أن يعتمد على الآخرين في الحماية من فيروس الإنفلونزا.

وتمت فيها مراجعة السجلات الطبية لأكثر من 245 ألف امرأة حامل وأطفالهن الذين تجاوز عددهم 249 ألف طفل، خلال فترة الحمل والولادة التي كانت بين عامي 2005 و2014.