بقطرة عرق.. رقاقة مطورة من الألياف الضوئية تقيس السكر فى الدم

ذكرت منظمة الصحة العالمية فى تقرير حديث لها أن الباحثين طوروا "رقاقة" يمكنها قياس نسبة السكر فى الدم بسرعة فائقة باستخدام قطرة واحدة من العرق.

وأوضح العلماء الصينيون من جامعة البوليتكنيك وجامعة تشجيانج، أن جهاز الاستشعار البيولوجى يدمج الألياف البصرية مع شريحة "ميكروفلويديك" للكشف عن مستويات الجلوكوز فى الدم من قطرات العرق للحصول على نتائج سريعة وموثوق بها.

وتابع الباحثون أن الجهاز الحديث يستخدم للمساعدة فى التشخيص المبكر والوقاية من مرض السكرى، مؤكدين أن التكنولوجيا وراء ذلك تنتمى إلى حقل جديد يسمى "optofluidics" الذى يجمع بين الاستشعار الضوئى “photonic sensing” (استخدام خصائص الضوء للكشف عن المواد الكيميائية) و“microfluidics” (مراقبة دقيقة للكميات الصغيرة من السائل على الشريحة).

وأشار الباحثون إلى أن دمج هذا النوعية من أجهزة الاستشعار فى شريحة "ميكروفلويديك" يجعل الجهاز ليس فقط "حساس للغاية" ولكن أيضًا رخيص ويمكن حمله.

وقال "تشانج بينج"، أستاذ الهندسة الكهربائية فى جامعة هونج كونج للفنون التطبيقية، إن نهج الألياف الضوئية يعتبر واحدًا من التقنيات الواعدة للاستشعار فائق الحساسية.

ونشرت نتائج البحث الحديث عبر الموقع الإخبارى الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الثالث من شهر مايو الجارى.

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