بالصور.. 4 تمارين يوجا لتخفيف الضغط النفسى والتوتر فى العمل

التمارين فى المنزل تساهم بشكل كبير فى إنقاص الوزن والمحافظة على شكل الجسم والحماية من الأمراض، وفى الوقت نفسه يمكن القيام بتمارين أخرى تخفف الشعور بالإجهاد والتعب من العمل.>وتمارين اليوجا هى التى تساهم بشكل كبير فى تقليل القلق وضغط الدم، ويمكن القيام بها فى المنزل خلال 10 دقائق فقط بعد العودة من العمل الشاق.

ويقدم الموقع الأمريكى "womansday" 4 تمارين يوجا لتخفيف الضغط النفسى والتوتر والإجهاد الذى يصيب الغالبية بسبب العمل المرهق طوال اليوم.

1. تمارين الشجرة

>ويتم التمرين بالوقوف على أطراف أصابع القدمين بحيث يتم ثنى الركبة اليسرى وإسناد كعب القدم اليسرى على كعب القدم اليمنى ورفع الذراعين إلى أعلى فى خط مستقيم مع فرد الظهر، والثبات على هذا الوضع لمدة 30 ثانية ثم القيام بنفس التمرين مرة أخرى بتكرار نفس الخطوات على القدم اليمنى.

2. تمارين القرفصاء

>يبدأ التمرين بالوقوف على القدمين على الأرض ثم ثنى الركبتين بمقدار 45 ثانية مع رفع الذراعين إلى أعلى والثبات على هذا الوضع يكون لمدة 15 ثانية.

3. تمارين التوازن

>يكون بالوقوف على الركبتين واليدين على الأرض كما هو موضح بالصورة، ثم رفع الذراع اليسرى مع القدم اليمنى والثبات على هذا الوضع لمدة 15 ثانية، ثم تكرار نفس الخطوات مع الذراع الأخرى.

4. تمارين الجسر

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>ويبدأ التمرين بالاستلقاء على الظهر وثنى الركبتين بمعدل 90 درجة مع تثبيت القدمين على الأرض وفرد الذراعين بجانب الجسم ورفع منطقة الوسط عن الأرض قدر المستطاع والثبات على هذا الوضع لمدة 30 ثانية.

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