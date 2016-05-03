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سرقة مبالغ مالية وأحراز ذهب من خزينة محكمة فاقوس بالشرقية

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سرقة مبالغ مالية وأحراز ذهب من خزينة محكمة فاقوس بالشرقية سرقة مبالغ مالية وأحراز ذهب من خزينة محكمة فاقوس بالشرقية
فتحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، تحقيقات واسعة، بشأن سرقة خزينة محكمة فاقوس، وسرقة مبالغ مالية منها، وعدد من المصوغات الذهبية، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بسرقة خزينة محكمة فاقوس، الكائنة بالطابق الثالث، وتبين أن المسروقات عبارة عن أحراز وأختام ومبلغ 12 ألف جنيه، وكمية من المصوغات الذهبية ، المودعة بالخزينة على سبيل الأحراز.

وتبين عدم وجود آثار عنف بمداخل ومخارج المحكمة ، وأن العنف بالخزينة فقط ،وتم تشكيل فريق بحث جنائى بإشراف العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية للتوصل للجانى.


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