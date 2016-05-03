السيطرة على حريق بقرية القطنة التهم 4 منازل ومخازن للخردة بسوهاج

سيطرت منذ قليل قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة ،والعميد حسام المصرى، وكيل الإدارة، على الحريق الذى نشب بقرية القطنة دائرة مركز طما على الحدود بين محافظتى سوهاج وأسيوط الذى استمر على مدار 7 ساعات متواصلة.

تم الدفع بــ 6 سيارات إطفاء من نقاط الحماية المدنية بشمال المحافظة ،والاستعانة بسيارتين من محافظة أسيوط الأقرب لمكان الحريق من بينها سيارة إطفاء كوبرى حمولة 35 طن مياه وتمت السيطرة على الحريق وتجرى الآن أعمال التبريد للمنازل الأربعة المحترقة و4 أحواش امتدت إليها النيران بالإضافة إلى المخازن التى يتم استخدامها فى تخزين الخردة والمخلفات بقصد الاتجار ولم ينتج عن الحريق أى إصابات بشرية .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء عاطف أبوالعباس ،نائب المدير للشمال يفيد بنشوب حريق بقرية القطنة دائرة المركز وتم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقادها العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما بنشوب الحريق بأربعة منازل بقرية القنطه على الحدود مع محافظة أسيوط.

وامتد الحريق إلى 4 أحواش ملحقة بتلك المنازل بالإضافة إلى امتداد النيران إلى مخازن خاصة بتجميع النفايات والمخلفات الصلبة لإعادة تدويرها وبيعها واستمر الحريق من الساعة الثالثة حتى الساعة العاشرة وتمت محاصرة النيران عقب الدفع بــ 6 سيارات إطفاء من سوهاج وسيارتين للإطفاء من محافظة أسيوط من بينها سيارة حمولة 35 طنا، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث خسائر بشرية .

وعلى جانب آخر، رجحت التحريات أن يكون سبب الحريق نتيجة قيام بعض جامعى النفايات والخردة بإشعال النيران فى أحد الإطارات بغرض إخراج أسلاك النحاس الأمر الذى تسبب فى تطاير الشرر جراء الرياح الشديدة التى تشهدها المحافظة اليوم، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى الحقيق.

حريق هائل بـ4 منازل ومخازن مخلفات بالمنطقة الجبلية بين سوهاج وأسيوط

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