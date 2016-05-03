أوقاف الأقصر تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بحضور المحافظ

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية مديرية أوقاف الأقصر بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك.

وهنأ محمد بدر، محافظ الأقصر، فى كلمته أهالى المحافظة بتلك المناسبة العطرة، داعيا الله أن يعيدها بالخير واليمن والبركات على مصر وسائر البلاد الإسلامية.

وحضر الاحتفالية الشيخ إسلام محمد الأزهري، المنسق العام والمتحدث الإعلامي باسم مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ محمد زكي يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، والعميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.