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مباشر #ليلة_الأبطال - بايرن ميونيخ (1)-(1) أتليتكو مدريد.. جريزمان يضرب البافاري

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مباشر #ليلة_الأبطال - بايرن ميونيخ (1)-(1) أتليتكو مدريد.. جريزمان يضرب البافاري مباشر #ليلة_الأبطال - بايرن ميونيخ (1)-(1) أتليتكو مدريد.. جريزمان يضرب البافاري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد في إطار مباريات عودة دور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للقاء دقيقة بدقيقة من هنا

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- شاهد أوبلاك يتعملق ويتصدى لركلة جزاء من مولر

- شاهد صاروخ ألونسو يخترق الحائط الحديدي ويهز شباك أتليتكو

- شاهد نوير يحبط صاروخ جابي

- شاهد

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ق53: تمريرة رائعية من توريس اخترقت دفاع البايرن ووضعت جريزمان منفردا في مواجهة نوير، واللاعب الفرنسي سدد الكرة أرضية على يسار الحارس الألماني.

استراحة

ق33: مولر نفذ ركلة الجزاء لكن أوبلاك تألق وتصدى للكرة.

ق32: خوسيه خيمينيز يعيق خابي مارتينيز داخل منطقة الجزاء والحكم يحتسب ركلة جزاء للبايرن.

ق31: ركلة حرة لبايرن ميونيخ سددها ألونسو صاروخية أرضية اصطدمت في قدم خوسيه خيمينيز وتحولت في شباك أوبلاك.

ق23: تسديدة صاروخية من ريبري من مسافة 30 ياردة امسكها أوبلاك وانقذ الكرة الخطيرة.

ق20: كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء هيأها مولر من داخل منطقة الجزاء لليفاندوفسكي المنفرد، لكن البولندي سددها في جسد الحارس أوبلاك.

ق18: تسديدة يسارية من فيدال من خارج منطقة الجزاء لمسكها أوبلاك بثبات.

ق11: عرضية من ديجولاس كوستا حولها ليفاندوفسكي برأسه نحو المرمى لكن مرت بجوار القائم.

- احداث اللقاء

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فيديو اليوم السابع