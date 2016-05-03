روسيا تقترح تزويد الصين بالمياه العزبة

ذكر وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشيف في اجتماع مع نظيره الصيني هان تشان، اليوم الثلاثاء، أن روسيا مستعدة لطرح مشروع روسي يقضي بنقل المياه العذبة منها إلى مناطق صينية.

وقال الوزير تكاتشيف: ” نحن مستعدون لاقتراح مشروع نقل المياه العذبة من منطقة التاي في روسيا عبر جمهورية كازاخستان إلى منطقة (شينجيانغ الويغورية)، والتي تعاني شحا في المياه، وقريبا سنجري مشاورات مع الجانب الكازاخستان بشأن هذه المسألة”.

كما أشار الوزير الروسي، إلى أنه يتوجب دراسة هذا االمشروع وهذا الاقتراح من قبل الخبراء الروس والصينيين قبل تطبيقه.

ومن جانبه أفادت وزارة الزراعة الروسية، أن روسيا بوسعها نقل حوالي 70 مليون متر مكعب من المياه العذبه سنويا إلى الصين، والتي تتشكل سنويا نتيجة للفيضانات في فصل الربيع.