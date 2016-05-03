منظمة خيرية تنقل 101 سوري وعراقي للإقامة في إيطاليا

وصل 101 لاجىء سوري وعراقي إلى روما يوم الثلاثاء في إطار مشروع “ممر إنساني” الذي يهدف لمساعدة الفارين من الصراعات على بدء حياة جديدة في إيطاليا.

واستقبل مسؤولون من منظمة سانت ايجيديو الكاثوليكية الخيرية اللاجئين وبينهم شباب ومسنون في مطار فيوميتشينو.

يشمل العدد 97 شخصا من سوريا وأربعة من العراق كانوا في مخيم بالعاصمة اللبنانية بيروت. وتسعى المنظمة التي تعمل بالتعاون مع السلطات الإيطالية لاستقبال ألف لاجىء في إيطاليا خلال عامين.

وبحسب رويترز قال أندريا ريكاردي مؤسس المنظمة الخيرية “نقول عبر هذه التجربة لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إن أوروبا لا يمكن أن تكون حصنا يشعر بالخوف. أوروبا لديها مسؤوليات أمام العالم إذا كانت تريد أن تظل أوروبا لأن أوروبا محاطة بأسوار لن تعود أوروبا.”

ونقلت المؤسسة 12 لاجئا سوريا على نفس الطائرة التي عاد بها البابا فرنسيس من زيارته لجزيرة ليسبوس اليونانية. وتم توفير مساكن لتلك الأسر في إيطاليا.